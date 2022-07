Wiński uvedl svůj debut, který soutěží o Křišťálový glóbus

Karlovy Vary - Ve Velkém sále hotelu Thermal měl dnes večer premiéru další český soutěžní film, snímek v Česku usazeného polského režiséra Tomasze Wińského Hranice lásky. Film o zkoušení a pokoušení sexuální svobody prozkoumává různé podoby intimity, ale i možnosti jejího plastického zachycení na plátně, neboť samotní protagonisté se mimo jiné navzájem natáčejí na mobil. V hlavních rolích se objevují Matyáš Řezníček a Hana Vagnerová, která spolupracovala na námětu a scénáři filmu.

"S Tomaszem jsem ten příběh začali psát před sedmi lety, cesta to byla dlouhá a dobrodružná. Mnoho lidí nám pomáhalo a dávalo nám vítr do zad, těm děkujeme, mnozí nás zrazovali a říkali, že se takový příběh nepodaří nikdy do kina dostat. Těm taky děkuji. Nehledě na to, jestli se vám film bude líbit, nebo ne, tak pokud máte svá témata, která vás zajímají a chcete o nich psát, tak to dělejte, protože čím víc bude naše kinematografie pestrá, tím lépe," uvedla Vagnerová.

Film vypráví o Petrovi a Haně, kteří jsou partneři v životě i práci, a po letech se otevřou sdílení svých nevyřčených erotických fantazií. Co začíná jako nevinná konverzace, postupně přechází ve zvídavé experimentování s nemonogamním pojetím vztahu. Okušení sexuální svobody má však pro každého partnera jinou příchuť. Aniž by se uchýlil k exploataci, vydává se Tomasz Wiński ve svém celovečerním debutu do míst, která jsou pro mnoho párů tabu.

"Zkoumáme hranice a smysl jejich upřímnosti, vyprávíme o křehkosti důvěry a o potlačovaných citech, o tom, co se stane, když dlouhodobě hrajeme hru a popíráme silné negativní emoce v partnerském vztahu. A o tom, jestli můžeme a jestli bychom k sobě měli být vůbec naprosto upřímní," uvedl režisér v materiálech připravených k filmu.

"Jsem vděčný České republice, že jsme mohl studovat na FAMU a že jsem tu mohl natočit svůj první celovečerní film. Myslím, že nikde jinde by ten film vzniknout nemohl, že bych nemohl jinde takhle svobodně tvořit," řekl Wiński před premiérou.

"Před několika dny Tomasz uveřejnil svůj manifest nazvaný Nová česká intimita, což je vyjádření jeho dlouhodobých kritických názorů na stav českého filmu. Tomaszovi vadí zejména nevýraznost tematická i formální. Volá po tom, aby český film byl odvážnější, upřímnější a osobnější," řekl k premiéře programový ředitel festivalu Karel Och. "Stejně jako jeho dávní předchůdci z francouzské nové vlny (François) Truffaut nebo (Jean-Luc) Godard ani on nezůstává pouze u slov a svá slova doprovází činy, jak sami uvidíte ve filmu Hranice lásky," nalákal pak diváky, mezi nimiž seděl i prezident festivalu Jiří Bartoška a ministr kultury Martin Baxa (ODS).