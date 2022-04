Winnipeg zdolal Montreal 4:2 a udržel si naději na postup do play off NHL

Montreal - Hokejisté Winnipegu v jediném pondělním utkání NHL porazili Montreal 4:2 a v tabulce Západní konference se posunuli na desátou příčku. Na pozice zajišťující play off ztrácí osm kol před koncem základní části pět bodů.

"V podstatě nám už začalo play off. Musíme se snažit bodovat v každém zápase, protože jinak se nás vyřazovací boje týkat nebudou. V kabině jsme o tom mluvili a jsem proto rád, že kluci dnes předvedli takový výkon," chválil tým trenér Winnipegu Dave Lowry.

Canadiens sice po brance Joela Armii z úvodu druhé třetiny vedli, Jets ale dokázali vývoj zápasu rychle otočit. Ve 22. minutě srovnal Morgan Barron a o další dvě minuty později poslal Winnipeg do vedení 2:1 Paul Stastny. Syn slovenské legendy Petera Šťastného poprvé od ročníku 2013/14 překonal hranici dvaceti gólů za sezonu.

Montreal srovnal stav ve 47. minutě, kdy napřáhl od modré obránce Jeff Petry a Josh Anderson nohou tečoval puk mimo dosah brankáře Connora Hellebuycka. Závěr duelu ale patřil hostujícímu Winnipegu. Vítěznou branku vstřelil devět minut před koncem Jevgenij Svečnikov a 89 sekund před závěrečnou sirénou pojistil výhru Jets trefou do prázdné brány Adam Lowry.

"Pokud se chceme dostat do play off, musíme vyhrát většinu následujících zápasů. Máme dobře nastavené hlavy a soustředíme se pouze sami na sebe. Dnešní dva body nám do závěru sezony mohou obrovsky pomoct," řekl dvoubodový Barron.

Jets se v nedůležitější fázi sezony musí obejít bez dvou klíčových útočníků. Kapitán Blake Wheeler se potýká se zraněním v horní části těla a týmu chyběl již ve třech zápasech. Od nedělního duelu s Ottawou postrádá Winnipeg i Marka Scheifeleho.

Další zápas v nabitém programu konce základní části čeká Winnipeg již ve středu. Pro zachování naděje na postup do bojů o Stanley Cup potřebují Jets uspět na ledě nováčka ze Seattlu.

NHL:

Montreal - Winnipeg 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: 21. Armia, 47. Josh Anderson – 22. M. Barron, 24. P. Stastny, 52. J. Svečnikov, 59. Lowry. Střely na branku: 25:35. Diváci: 20.728. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Winnipeg), 2. Montembeault (Montreal), 3. Barron (Winnipeg).

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 72 108 (42+66) 2. Huberdeau (Florida) 72 104 (27+77) 3. Draisaitl (Edmonton) 72 101 (50+51) 4. Matthews (Toronto) 67 99 (58+41) 5. J. Gaudreau (Calgary) 72 99 (34+65) 6. Marner (Toronto) 63 90 (31+59) 7. Kaprizov (Minnesota) 70 89 (42+47) 8. M. Tkachuk (Calgary) 72 89 (34+55) 9. Panarin (NY Rangers) 68 88 (21+67) 10. Josi (Nashville) 70 87 (19+68) 30. Pastrňák (Boston) 69 71 (38+33) 59. Hertl (San Jose) 71 59 (28+31) 95. Voráček (Columbus) 70 52 (5+47) 166. Palát (Tampa Bay) 67 39 (16+23) 189. Hronek (Detroit) 68 36 (5+31) 194. Nečas (Carolina) 69 35 (13+22)

Střelci:

1. Matthews (Toronto) 58 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 50, 3. Kreider (NY Rangers) 49, 4. Ovečkin (Washington) 45, 5. Connor (Winnipeg), Kaprizov (Minnesota), McDavid (Edmonton) všichni 42, 8. DeBrincat (Chicago) 39, 9. F. Forsberg, Duchene (oba Nashville), Pastrňák (Boston), E. Lindholm (Calgary) všichni 38, ...37. Hertl (San Jose) 28.

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Florida 72 51 6 15 302:214 108 2. x-Toronto 72 47 6 19 277:221 100 3. Tampa Bay 72 44 8 20 239:204 96 4. Boston 72 45 5 22 227:195 95 5. Detroit 72 28 10 34 209:277 66 6. Buffalo 74 26 11 37 203:264 63 7. Ottawa 72 26 6 40 193:236 58 8. Montreal 73 20 11 42 192:279 51

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 73 47 8 18 243:175 102 2. x-NY Rangers 73 47 6 20 225:187 100 3. Pittsburgh 74 42 10 22 243:205 94 4. Washington 72 40 10 22 240:210 90 5. NY Islanders 71 33 9 29 195:196 75 6. Columbus 73 34 6 33 235:273 74 7. Philadelphia 72 23 11 38 188:256 57 8. New Jersey 72 25 6 41 221:269 56

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Colorado 72 52 6 14 275:198 110 2. Minnesota 71 44 6 21 263:222 94 3. St. Louis 72 42 10 20 264:207 94 4. Nashville 72 41 5 26 236:210 87 5. Dallas 72 41 4 27 214:217 86 6. Winnipeg 74 35 11 28 230:232 81 7. Chicago 72 24 11 37 192:255 59 8. Arizona 72 22 5 45 179:265 49

Pacifická divize:

1. Calgary 72 44 9 19 253:178 97 2. Edmonton 73 42 6 25 255:230 90 3. Los Angeles 74 38 10 26 212:214 86 4. Vegas 73 40 4 29 234:216 84 5. Vancouver 73 35 10 28 212:206 80 6. Anaheim 74 29 12 33 208:242 70 7. San Jose 71 29 9 33 186:228 67 8. Seattle 72 23 6 43 186:250 52

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.