Windsurfař Lavický je po prvním dnu olympijské regaty třiadvacátý

Enošima (Japonsko) - Windsurfař Karel Lavický je po úvodních třech rozjížďkách olympijské regaty na 23. místě. Pětatřicetiletý českobudějovický rodák startuje pod pěti kruhy potřetí po Londýně a Riu de Janeiro a je jisté, že vylepší svou dosud nejlepší 31. pozici z roku 2016, neboť na startu v Tokiu je pouze 25 závodníků.

Lavickému se nejlépe vydařila úvodní rozjížďka, v níž byl dvacátý. V druhé rozjížďce byl jediný český zástupce jachtařského sportu na OH po nevydařeném startu a křižování poslední a první den v přístavu Enošima zakončil dvaadvacátou pozicí.

"Panuje tady horko, navíc dnes moc nefoukalo. Blížící se tajfun ovlivnil jižní brízu, která zde pravidelně vane. V první rozjížďce jsem se zvládl procedit na 20. místo. Bohužel ve druhé jsem zůstal na špatné straně, kde zmizel vítr, a dojížděl jsem v bezvětří, na hranici regulérnosti. Na rozjížďku číslo tři vítr zesílil a otočil se, ale já trochu bloudil v poryvech,“ uvedl v tiskové zprávě Českého svazu jachtingu Lavický.

Více mu vyhovují větrnější podmínky, které by měly panovat v pondělí. "V marině je všude jen beton a nefouká tam vítr, takže je tam úmorné vedro. Na vodě sice trochu fouká, ale zase jsem pořád na slunci, které strašně pálí. Jsem rád, že už regata konečně začala, bylo to tady dlouhé. Nikam nemůžeme jít a sezení na pokoji a koukání na televizi už mě nebavilo. Z okna koukáme na pláž a na hotelové bazény, ale jít tam nesmíme. Nejde to ani potají, mezi Japonci by nás hned odhalili," dodal s úsměvem trojnásobný olympionik.

Windsurfaře čeká do čtvrtka celkem dvanáct rozjížděk, deset nejlepších postoupí do sobotní medailové jízdy. Zatím je v čele Švýcar Mateo Sanz, který vyhrál úvodní dvě jízdy a nejhorší třetí, v níž byl devátý, se mu škrtá.

Jachting:

Muži:

RS:X - po 3 z 12 rozjížděk: 1. Sanz (Švýc.) 2, ...23. Lavický (ČR) 42.