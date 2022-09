Wimbledonská finalistka Džábirová se poprvé dostala do osmifinále US Open

Tuniská tenistka Uns Džábirová ve 3. kole US Open, 2. září 2022.

New York - Tuniská tenistka a světová pětka Uns Džábirová se probojovala poprvé do osmifinále grandslamového US Open. Domácí Američanku Shelby Rogersovou porazila po více než dvou hodinách 4:6, 6:4, 6:3. V dalším kole vyzve Rusku Veroniku Kuděrmětovovou, která vyřadila Maďarku Dalmu Gálfiovou po výhře 6:2, 6:0.

Finalistka letošního Wimbledonu Džábirová prošla mezi šestnáct nejlepších hráček turnaje až při sedmé účasti v hlavní soutěži. V posledních třech letech končila pravidelně ve 3. kole.

Osmadvacetiletá Tunisanka musela duel proti jednatřicáté nasazené Rogersové otáčet. První set i kvůli 22 nevynucených chybám ztratila a druhý získala díky třem brejkům. V rozhodující sadě si vypracovala po čtyřech vyhraných gamech za sebou náskok, za stavu 5:1 ale nevyužila pět mečbolů. Teprve až v deváté hře prolomila znovu soupeřčin servis a mohla si oslavně zakřičet.

"Byl to docela šílený zápas, Shelby hrála velmi dobře. I za stavu 5:1 mi to zkomplikovala a jsem ráda, že jsem bojovala až do konce," uvedla v rozhovoru na kurtu Džábirová.