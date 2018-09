New York - Hrubé urážky rozhodčího a výlevy vzteku při prohraném finále US Open budou stát Serenu Williamsovou 17.000 dolarů, tedy zhruba 375 tisíc korun. Pokutu bývalé světové jedničce vyměřili pořadatelé newyorského grandslamu necelých 20 hodin poté, co překvapivě podlehla mladé Japonce Naomi Ósakaové a rok po porodu nedosáhla na 24. grandslamovou trofej.

Šestatřicetiletá americká legenda absolutně neunesla průběh zápasu. Od sudího Carlose Ramose dostala celkem tři varování, postupně jí vzal trestný fiftýn a v závěru i game. Když si u rozhodčího několikrát stěžovala a hlasitě mu nadávala, nazvala ho také zlodějem.

Deset tisíc dolarů dostala Williamsová za nadávky Ramosovi, čtyři tisíce za to, že ji varoval před nepovoleným koučováním, a zbývajících 3000 dolarů za zničení rakety. Frustrovaná matka roční dcerky prohrála sobotní finále s dvacetiletou Ósakaovou 2:6, 4:6. Za každé napomenutí sudímu hlasitě pod jeho umpirem nadávala.

Výše pokuty nicméně nemusí slavnou Američanku trápit. Za účast ve finále dostala šek na 1,85 milionu dolarů (skoro 41 milionů korun). Ósakaová si s první grandslamovou trofejí vydělala 3,8 milionu dolarů, tedy 84 milionů korun.