Williamsová se ve finále US Open pokusí o 24. grandslamový titul

Ilustrační foto - Americká tenistka Serena Williamsová ve 3. kole US Open. ČTK/AP/Sarah Stier

New York - Americká tenistka Serena Williamsová má v dnešním finále US Open před sebou další šanci na zisk čtyřiadvacátého grandslamového titulu, čímž by vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové. Poslední překážkou v cestě je bývalé světové jedničce devatenáctiletá Kanaďanka Bianca Andreescuová.

Sedmatřicetiletá Williamsová, která si v semifinále poradila s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, je od předloňského narození dcery Olympie v grandslamovém finále už počtvrté, avšak ani jednou neuspěla. Loni prohrála závěrečný duel ve Wimbledonu i na US Open a letos znovu na trávě v All England Clubu.

Andreescuová, jež si grandslamové finále zahraje poprvé v kariéře, zdolala v semifinále Švýcarku Belindu Bencicovou a stala se první hráčkou od roku 1997, která se při svém debutu na US Open dostala do finále. Loni skončila v New Yorku už v kvalifikaci.