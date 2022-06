Williamsová se po roce vrací na turnaje, deblovou soupeřkou jí bude Bouzková

Eastbourne (Británie) - Po roční absenci se dnes vrátí na tenisové turnaje Serena Williamsová, bývalá světová jednička a majitelka 23 grandslamových titulů. Americká hvězda se před Wimbledonem rozehraje na trávě v Eastbourne. Nastoupí jen do čtyřhry s tuniskou spoluhráčkou Ons Džabúrovou, jejich soupeřkami bude Marie Bouzková a Španělka Sara Sorribesová.

Do čtyřhry dostala Williamsová divokou kartu a los s Džabúrovou jim přisoudil do prvního kola Bouzkovou se Sorribesovou, které před měsícem získaly deblový titul v Istanbulu. "Bude to neuvěřitelné," řekla nová světová trojka Džabúrová, která v neděli získala singlovou trofej na trávě v Berlíně. V Eastbourne se z dvouhry odhlásila.