Melbourne - Předloni získala americká tenistka Serena Williamsová na Australian Open třiadvacátý grandslamový titul. Tehdy už hrála těhotná a po mateřské pauze se nyní do Melbourne vrátila ve velkém stylu. V prvním kole ztratila jen dvě hry.

Bývalá světová jednička porazila Němku Tatjanu Mariaovou suverénně 6:0, 6:2. Na okruhu WTA se objevila prvně od loňského prohraného finále na US Open.

"Ráda skáču rovnýma nohama do hluboké vody a plavu. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Dnes to byl dobrý zápas," řekla sedmatřicetiletá Williamsová po utkání, které trvalo jen 49 minut. "Je hezké být zpět. Prožila jsem tady překrásné chvíle."

Loni v září v New Yorku Williamsová neunesla tíhu situace, nadávala rozhodčímu, kterého dokonce označila za zloděje. Po zápase se rozhořela diskuse o koučování z tribuny, které je zakázané. Její trenér Patrick Mouratoglou před Australian Open pro Reuters uvedl, že i v Melbourne budou trenéři hráčům nenápadně radit.

"Bez komentáře," nechtěla se Williamsová k této záležitosti vracet na tiskové konferenci.

Zápas s Mariaovou odehrála v jednodílném pastelově zeleném modelu bez rukávů s krátkými nohavicemi připomínající taneční oblečení leotard. "To je Serena-tard," komentovala další ze svých speciálních tenisových úborů. Vysvětlila, že se snaží ukázat sílu matek. "Které se zkoušejí dostat do kondice. Tak prosté to je."

Loni na Roland Garros vyvolala Williamsová svým oblečením velkou diskusi. Přiléhavým "kočičím" úborem se tehdy stylizovala do role superhrdinky.

V dalším kole se Williamsová střetne s Kanaďankou Eugenií Bouchardovou, finalistkou Wimbledonu z roku 20014. "To bude skvělý zápas. Lidé už ji odepisovali, ale ona bojuje a nevzdává se, což je skvělé," ocenila Američanka.

Novináře se smíchem ujistila že tentokrát není těhotná a ráda by přidala osmý titul z Australian Open a čtyřiadvacátým grandslamovým triumfem se vyrovnala Margaret Courtové. "Mám dojem, že se o ten rekord snažím už věky," řekla Williamsová.