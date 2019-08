Williamsová, Bartyová i Djokovič večer na US Open uspěli

Americká tenistka Serena Williamsová v utkání 2. kola US Open.

Americká tenistka Serena Williamsová v utkání 2. kola US Open. ČTK/AP/Charles Krupa

New York - Tenistka Serena Williamsová otočila na US Open zápas s krajankou Catherine McNallyovou a po výhře 5:7, 6:3 a 6:1 postoupila do třetího kola, v kterém může narazit na Karolínu Muchovou. Ve večerních zápasech uspěli i Australanka Ashleigh Bartyová a obhájce titulu Srb Novak Djokovič.

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová v duelu se sedmnáctiletou McNallyovou, která dostala do turnaje divokou kartu, dlouho hledala rytmus. McNallyová hrála úspěšně servis - volej a trápila hvězdu čopy.

"Začala beze strachu a opravdu velmi dobře. Neměla co ztratit a přesně tak i hrála," řekla Williamsová po utkání dlouhém skoro dvě hodiny. "Přežila jsem. Nejsem moc nadšená ze svého výkonu, ale jdu dál a to je dobrá zpráva."

O příští soupeřce vítězce šesti titulů v New Yorku Williamsové se rozhodne v odloženém utkání mezi Muchovou a Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Turnajová dvojka Bartyová, která bojuje mimo jiné s Češkou Karolínou Plíškovou o post světové jedničky po US Open, zdolala Lauren Davisovou z USA 6:2 a 7:6. Letošní vítězka French Open ale musela otáčet koncovku druhé sady, v které soupeřka podávala na výhru. "Bylo to extrémně těžké," řekla Australanka.

První hráč světa Djokovič řešil před utkáním problém s levým ramenem a hůře se mu podávalo a hrál bekhend. S Argentincem Juanem Ignaciem Londerem si vzal v první sadě i čas na ošetření, přesto neztratil ani set a zvítězil 6:4, 7:6 a 6:1.

"Nebylo samozřejmě vůbec jednoduché hrát s bolestí, ale našel jsem cestu, jak to vybojovat a projít zápasem. Už mě to trápí nějakou dobu a byl to test," řekl Srb, který na grandslamech vyhrál 35 ze svých posledních 36 zápasů.

Doufal, že se na páteční třetí kolo dokáže připravit. "Zaleduju si ruku na osmačtyřicet hodin a nějak to dopadne," vtipkoval Djokovič. Jeho příštím soupeřem mlže být krajan Dušan Lajovič, nebo domácí Denis Kudla.