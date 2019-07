Williamsová a Halepová jsou v semifinále Wimbledonu

Londýn - Americká favoritka Serena Williamsová a Rumunka Simona Halepová jsou v semifinále Wimbledonu. Jejich dalšími soupeřkami mohou být české tenistky, s Williamsovou by v případě postupu hrála Barbora Strýcová a s Halepovou Karolína Muchová.

Sedminásobná vítězka turnaje Serena Williamsová zdolala po dvouhodinovém boji krajanku Alison Riskeovou 6:4, 4:6 a 6:3 a semifinále na londýnské trávě si zahraje už podvanácté. Loňská královna antukového Roland Garros Halepová porazila Čang Šuaj z Číny 7:6 a 6:1 a mezi nejlepší čtveřicí je podruhé v kariéře.

Wimbledonská debutantka Muchová hraje na dvorci číslo jedna proti osmé nasazené Elině Svitolinové z Ukrajiny. Strýcová zkusí na centrkurtu zastavit domácí Johannu Kontaovou, přemožitelku Petry Kvitové z osmifinále.

Jedenáctá nasazená Serena Williamsová měla s Riskeovou plné ruce práce. S krajankou, která o kolo dříve vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie, ztratila pětkrát servis, ale v koncovce ukázala svou sílu. Když už se zdálo, že uvadá, přidala na razanci, hrála i chytře a zvítězila.

Williamsová nastřílela 49 vítězných míčů a duel ukončila devatenáctým esem. Připsala si 97. výhru ve wimbledonské dvouhře a osamostatnila se na druhém místě. Lepší je pouze devítinásobná vítězka turnaje Martina Navrátilová (120).

Halepová nezačala čtvrtfinále s Čang Šuaj dobře a prohrávala 0:3. Trpělivou hrou od zadní čáry vývoj otočila a set získala v tie-breaku poměrem 7:4. Druhou sadu už měla pod kontrolou. "Bojovala jsem, i když jsem byla dole. Ona hrála dost tvrdě a dobře, ale snažila jsem se vydržet a povedlo se mi to skvěle," řekla Halepová.

V semifinále Wimbledonu si zahrála poprvé v roce 2014, kdy podlehla Kanaďance Eugenii Bouchardové. "Hraju teď nejlepší tenis na trávě v kariéře," řekla Halepová. Zápas Muchové se Svitolinovou si nechá ujít. "Obě znám," řekla.

První wimbledonský tie-break za stavu 12:12 vyhráli deblisté

První tie-break v rozhodujícím setu v historii tenisového Wimbledonu dnes vyhrála australsko-finská dvojice John Peers a Henri Kontinen. Osmí nasazení deblisté porazili v 3. kole Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho za čtyři a půl hodiny 7:6, 6:4, 3:6, 4:6 a 13:12. Na londýnské trávě se hraje rozhodující zkrácená hra až za stavu 12:12.

Wimbledon opustil tradici hrát rozhodující set až do té doby, než jeden ze soupeřů zvítězí rozdílem dvou gamů, po loňském turnaji. V semifinále mužské dvouhry se tehdy Jihoafričan Kevin Anderson a Američan John Isner přetahovali šest a půl hodiny až do stavu 26:24 v pátém setu.

Druhý nejdelší zápas v historii All England Clubu způsobil problémy v programu a zanechal Andersona vyčerpaného před finále se Srbem Novakem Djokovičem, které pak ve třech setech prohrál.

Posledním grandslamem bez tie-breaku v rozhodujícím setu zůstalo pařížské Roland Garros. Na US Open se hraje již delší dobu klasická zkrácená hra za stavu 6:6 do sedmi bodů, na Australian Open od letoška novinka v podobě tie-breaku do 10 bodů.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Halepová (7-Rum.) - Čang Šuaj (Čína) 7:6 (7:4), 6:1, S. Williamsová (11-USA) - Riskeová (USA) 6:4, 4:6, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Svrčina (ČR) - Draxl (12-Kan.) 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, Grant (USA) - Lehečka (5-ČR) 6:4, 7:6 (8:6).