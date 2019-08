William s Kate letěli s dětmi na dovolenou běžnou linkou

Londýn - Britský princ William s manželkou Kate a jejich třemi dětmi tento týden odletěli na dovolenou do Skotska běžnou linkou nízkonákladové společnosti. Informují o tom britská média. Zato na hlavu Williamova bratra, prince Harryho, který varuje před následky změny klimatu, se v posledních dnech snesla kritika kvůli tomu, že v poslední době se svou chotí Meghan a synkem Archiem několikrát použil soukromý letoun.

Williamova rodina ve čtvrtek ráno cestovala z letiště v Norwichi do Aberdeenu, odkud pak autem odjeli do královnina zámku Balmoral na Skotské vysočině. Podle internetového vydání deníku The Times let pětičlennou rodinu vyšel odhadem na 365 liber (10.390 korun). Jeden z jejich spolucestujících bulvárnímu deníku The Sun řekl, že si členů královské rodiny vůbec nevšiml. "Museli proklouznout dovnitř, když už ostatní lidé seděli," řekl a podotkl, že neočekával, že by vévodu a vévodkyni z Cambridge potkal na lince nízkonákladové společnosti. Po přistání v Aberdeenu na ně na letištní ploše čekaly dva černé vozy značky Range Rover.

Kensingtonský palác podle The Times odmítl vysvětlit, proč se rozhodli využít běžného letu. Bývalý královnin mluvčí Dickie Arbiter popřel, že takové cestování je pro členy královské rodiny nebezpečné. "Mají ochranku a nikdo neví o tom, že si vybrali zrovna tento let," tvrdí.

Právě obavami o bezpečnost urozené rodiny obhajovali přátelé rozhodnutí Harryho a Meghan cestovat soukromým letounem. Zpěvák Elton John, za kterým s tříměsíčním Archiem letěli do Nice, uvedl, že své soukromé letadlo jim z bezpečnostních důvodů poskytl on. Také zaplatil příspěvek společnosti, jež vyrovnává uhlíkové stopy podporou ekologických projektů.

Princ Harry se před časem v rozhovoru pro časopis Vogue svěřil se svými obavami z "hrůzných" následků změny klimatu. Řekl také, že se s Meghan kvůli starosti o životní prostředí rozhodli mít nejvýše dvě děti.

The Times připomíná, že to nebylo poprvé, co se William a Kate vydali na soukromou cestu běžnou leteckou linkou. Cestovali tak třeba do New Yorku nebo na dovolenou na ostrov Mustique v souostroví Grenadiny v Karibském moři.