Brno - Pouze tři minuty a 57 sekund prohrávali za dosavadní čtyři zápasy semifinálové série s Kometou Brno hokejisté Liberce, přesto je boj o finále vyrovnaný 2:2 na zápasy. Vítěz základní části podruhé ze tří prodlužovaných duelů neuspěl. Gólman Roman Will přiznal, že porážka z dalšího dobře rozehraného zápasu hodně štve.

"Neumřeli jsme ale. Samozřejmě nás to mrzí, ale musíme hrát dál. To se stane, že tým prohraje a je to 2:2 po čtyřech zápasech. Myslím, že je to dobrá série a je to tak asi zaslouženě," řekl Will.

Je si vědom toho, jak kvalitní kádr Kometa má a jak je efektivní. "Všichni ví o Kometě, že mají zkušený tým a dobré útočníky. Čekají na šanci, a když ji dostanou, tak ji promění," podotkl.

V prodloužení dnes rozhodl osmnáctiletý Karel Plášek, který se dostal do úniku a trefil se přesně do pravého horního rohu liberecké branky. "Každý gól se dá chytit, ale prostě to zvedl. Udělal to hezky, já fakt nevím, co bych k tomu měl říkat. Udělala se chyba, to se stane a padl z toho gól," prohlásil Will.

Sudí Robin Šíra a Roman Mrkva si ještě nechali rozhodující gól potvrdit u videorozhodčího, ale Will měl jasno hned. "Vůbec nevím, proč se šel dívat. Asi pro jistotu," divil se šestadvacetiletý plzeňský odchovanec.

Liberec dal první gól v každém ze čtyř zápasů. S Kometou prohrával pouze mezi 22. a 26. minutou prvního duelu, který nakonec vyhrál 4:3 v prodloužení. "Ale je to 2:2. Nikoho nezajímá a neptá se, jaké bylo skóre a jestli vedli větší nebo menší část zápasu," komentoval to Will.

Dnes vedli Bílí Tygři i 2:1, ale nakonec neuspěli. "Ale v tom je krásný sport. Začíná to 0:0, a i když tým vede 1:0 nebo 2:1, tak to nic neznamená. V rozhodujících momentech jsme prohráli, série je 2:2, tak to je," prohlásil Will.

Bitva nejlepšího týmu základní části s šampionem z minulých dvou let je naprosto vyrovnaná, ale sil má podle Willa Liberec dost. "Každá série je vysilující, prodloužení jsou znát, ale o to je to hezčí, když dáte gól a rozhodnete. Ze tří jsme dvě nezvládli, ale proto to hrajeme. Tahle série ukazuje, že je to krásný sport," řekl.

Věří ale, že Liberec sérii zlomí ve svůj prospěch. "Věřím v naši sílu a můžu dát ruku do ohně, že do toho dáváme maximum a každý maká. Nechci hodnotit soupeře, věřím v nás," dodal Will.