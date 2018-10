Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 14. kole extraligy na svém ledě Plzeň 3:0 a vrátili jí tak porážku z úvodního zápasu sezony. Bílí Tygři uspěli po dvou předchozích porážkách. Naopak Plzeň vyšla bodově naprázdno podruhé za sebou a klesla na šestou příčku. Vyrovnaný duel rozhodl vítězným gólem v 29. minutě jasně nejproduktivnější hráč soutěže Marek Kvapil. Brankář domácích Roman Will vychytal díky 38 úspěšným zákrokům své druhé čisté konto v probíhajícím ročníku.

Lépe do utkání vstoupili domácí a do dobrých šancí se dostali Lenc s Hudáčkem, Milčakov v plzeňské brance si ale poradil. Na druhé straně prověřil připravenost Willa střelou z otočky Gulaš. Poté se do úniku dostal Valský, Milčakov ale jeho pokus skvěle vyrazil.

Ve 13. minutě se na běloruského brankáře ve službách Plzně řítil osamocený Kvapil, ani nadvakrát ho však nepřekonal. Dorážející Lenc sice následně dopravil kotouč až za jeho záda, předtím však zazněl hvizd rozhodčího, dosažená branka tak nemohla být uznána. Škodu pak mohl v závěru první třetiny poslat do vedení Preisinger, jeho střela však orazítkovala pouze levou tyč Willovy branky.

Na začátku druhé části hrála Plzeň přesilovou hru, po Ševcově technickém přestupku dokonce zkrácenou výhodu pět na tři. Liberec se však výborně ubránil. Krátce po skončení přesilovky ujel domácí obraně Gulaš, Will znovu výborně zasáhnul. Udeřilo tak na druhé straně - Kvapil tentokrát tváří v tvář brankáři hostí uspěl a bekhendovým blafákem poslal Bílé Tygry do vedení. Přesilovou hru si zahráli také Severočeši a zasypali Milčakova sprškou ran, ten však svou branku uhájil. Vyrovnání pak měl na hokejce Nedorost, jenže proti byl pozorně chytající Will.

Třetí dějství začalo náporem Plzně a Will měl plné ruce práce s pokusem Kratěny. Po faulu Lakatoše měli pak hosté k dispozici další početní výhodu, nesehráli ji však vůbec dobře a Willa prakticky neohrozili. Na druhé straně mohli domácí zvýšit vedení rovněž v přesilové hře, střelu Lence ale zastavila branková konstrukce.

Liberecké to příliš mrzet nemuselo. Již při hře pět na pět se do přečíslení dostala dvojice Krenželok, Jelínek a druhý jmenovaný střelou pod horní tyčku zvýšil na rozdíl dvou branek. Plzeň se ještě v závěru pokusila o nápor a zkusila to se šesti hráči v poli. Střelou do prázdné branky však upravil na konečných 3:0 pro Liberec Valský.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Včera jsme (se Spartou) odehráli dobrý zápas, vedli 3:0, velkou část zápasu jsme ovládali a máme bod. Dnes jsme dle mého názoru tahali po celý čas za kratší konec a máme body tři. Hokej není vždy spravedlivý. Nicméně jsme bojovali, snažili jsme se nefaulovat a byli jsme efektivní v zakončení. Navíc nás skvěle podržel brankář Roman Will, proto máme dnes všechny tři body."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Budu se opakovat a řeknu to samé jako po pátečním zápase v Karlových Varech - naše finální fáze je žalostná. Špatně řešíme šance, přečíslení a celkově hru v útočném pásmu. To nás prostě zabíjí a není nám nic platné, že předváděná hra není špatná. Jeden vstřelený gól za víkend hovoří za všechno."

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 29. M. Kvapil (Lenc), 55. P. Jelínek (L. Krenželok, Lakatoš), 58. Valský (M. Kvapil). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 6917.

Liberec: Will - Doherty, Šmíd, Hanousek, Derner, Havlín, Ševc - Valský, Redenbach, Ordoš - Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil - Teplý, P. Jelínek, L. Krenželok - D. Špaček, Lakatoš, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Plzeň: Milčakov - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Nedorost, Indrák - Kratěna, Preisingr, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.