Will vychytal hokejistům Čeljabinsku výhru ve čtvrtfinále KHL

Ilustrační foto - Brankář Roman Will 31. ledna 2022 v Praze na tréninku české hokejové reprezentace před olympijským turnajem v Pekingu.

Ilustrační foto - Brankář Roman Will 31. ledna 2022 v Praze na tréninku české hokejové reprezentace před olympijským turnajem v Pekingu. ČTK/Šimánek Vít

Moskva - Brankář Roman Will vychytal hokejistům Čeljabinsku vítězství 2:1 nad Ufou v pátém utkání čtvrtfinále play off KHL. Český gólman kryl 25 střel, jeho spoluhráči Vitalij Kravcov a Lawrenc Pilut naopak dva ze sedmnácti pokusů domácích dostali do branky a Traktor se díky výhře ujal vedení v sérii 3:2 na zápasy.

Čeljabinsk se musel obejít bez útočníka Lukáše Sedláka, jenž po hrubém faulu Grigorije Panina nedohrál předchozí středeční duel a s otřesem mozku zůstal mimo hru.

Neprosadil se ani druhý český útočník Tomáš Hyka, jenž přišel o vedení v kanadském bodování bojů o Gagarinův pohár. Nyní je druhý s bilanci čtyř branek a sedmi asistencí, předstihl ho Andrej Kuzmenko z Petrohradu, který má rovněž jedenáct bodů za šest gólů a pět asistencí.