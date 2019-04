Londýn/Quito - Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange bude vyhnán z azylu na ekvádorském velvyslanectví v Londýně během několika dnů či hodin, uvedl na twitteru WikiLeaks s odvoláním na nejmenovaný vysoce postavený ekvádorský zdroj. Ekvádor se na tom podle něj už dohodl s Británií. Ekvádorské ministerstvo zahraničí ale informaci označilo za spekulace a odmítlo ji blíže komentovat.

"Ekvádor nekomentuje pověsti, hypotézy ani nepodložené dohady," uvedlo v prohlášení ministerstvo zahraničí v reakci na informaci o chystaném vyhnání Assange z ambasády. Podle serveru Wikileaks by měl být Assange vyhozen kvůli skandálu, k němuž nedávno zveřejnil dokumenty. Kauza se týká rodiny ekvádorského prezidenta Lenína Morena a převádění peněz do daňových rájů.

Prezident Moreno tento týden kritizoval WikiLeaks za zveřejnění dokumentů a fotek týkajících se jeho rodiny, které se objevily v ekvádorském tisku a na sociálních sítích. Moreno tvrdí, že s offshoreovými firmami svého bratra nemá nic společného a že bratr není státní zaměstnanec, takže může mít takové firmy, kde chce.

"Je to osoba, které jsme udělili azyl, a chováme se k němu s respektem," řekl tento týden Moreno ekvádorskému rozhlasu. "Musíme chránit život pana Assange, ale příliš často porušuje dohodu, kterou jsme s ním uzavřeli. Neznamená to, že se nemůže svobodně vyjadřovat, ale nesmí lhát, ani se nabourávat do soukromých telefonů. Také se nesmí vměšovat do záležitostí zemí, které jsou našimi přáteli, protože je na ekvádorském území," uvedl v úterý Moreno.

Napětí mezi Morenem a Assangem panuje už od prezidentova nástupu do úřadu v květnu 2017. Moreno už tehdy označil "zděděný problém s Assangem za více než nepříjemný" a jeho vláda pak podle svých slov zvýšila diplomatické úsilí kauzu vyřešit. Assangeovi udělila už v roce 2012 předchozí ekvádorská vláda politický azyl a za Morena dostal v prosinci 2017 ekvádorské občanství.

Loni v březnu ale ekvádorská vláda zablokovala Assangeovi dočasně přístup k internetu, protože podle ní porušil dohodu, že nebude veřejně publikovat komentáře, jež mohou být považovány za vměšování do záležitostí jiných států.

Assange se uchýlil na ekvádorské velvyslanectví v roce 2012, aby se vyhnul vydání do Švédska, které ho chtělo vyslechnout kvůli obvinění ze znásilnění z roku 2010. Assange vinu odmítá a Švédsko v roce 2017 případ odložilo. Stále ale může být zatčen a vydán do USA, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu.