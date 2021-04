Wiesnera naštvala nastřelená tyč, hned poté ale rozhodl o výhře Sparty

Praha - Sparťanský záložník Tomáš Wiesner jako střídající hráč rozhodl ve 27. kole první fotbalové ligy proti Slovácku gólem o domácí výhře 1:0. Nejprve po centru Srdjana Plavšiče trefil hlavou tyč, což ho naštvalo. Díky spolupráci s mentálními kouči se ale okamžitě soustředil opět na hru a vzápětí se po další přihrávce srbského spoluhráče už radoval z branky.

Wiesner v 70. minutě zaznamenal svou druhou ligovovu trefu ve třicátém zápase. "Nejdřív mě naštvalo, že jsem tu první příležitost nedal, protože to podle mě byla daleko větší šance. Ale jsem rád, že to tam Srki dal podruhé a už se to povedlo. Popravdě, myslel jsem, že to tam nepůjde, ale naštěstí to tam spadlo," řekl Wiesner v rozhovoru pro klubovou televizi.

Díky mentálnímu tréninku neproměněnou šanci ihned pustil z hlavy. "Ten gól padl fakt po pár vteřinách, takže to bylo ideální. Vizualizace, představit si, že jsem to dal, hodit to za hlavu a soustředit se okamžitě dál na hru. To pomohlo," uvedl třiadvacetiletý Wiesner, který hraje i na pozici obránce.

Do hry spolu s Plavšičem naskočil v 62. minutě. "Měli jsme oživit hru náběhy za obranu, což se nám povedlo," prohlásil někdejší hráč Liberce a Mladé Boleslavi.

Letenští díky němu vyhráli po předchozích dvou ligových prohrách se Slavií a Jabloncem a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. "Po těch dvou porážkách jsme prostě už museli, přes to nejel vlak. Tak jsme to brali," konstatoval Wiesner.

Pražané odolali i závěrečnému tlaku Slovácka. "Bylo to nervózní, oni tam šli se vším, co měli. My jsme to díkybohu zvládli, ubránili. Ale ten zápas jako celek jsem si brutálně užil," řekl bývalý mládežnický reprezentant.