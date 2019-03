Oslo - Italka Dorothea Wiererová vyhrála celkové pořadí Světového poháru biatlonistek. K prvnímu velkému křišťálovému glóbu v kariéře jí stačilo dvanácté místo v závodě s hromadným startem v Oslu. Vedení v této disciplíně ale neudržela, malý glóbus díky dnešnímu vítězství získala Švédka Hanna Öbergová. V mužském závodě potvrdil dominanci v této sezoně Johannes Thingnes Bö, který svou rekordní bilanci vítězství v jednom ročníku SP posunul na šestnáct triumfů a získal malý křišťálový glóbus i v této disciplíně. Z českých zástupců si vedla nejlépe Markéta Davidová, která s pěti chybami obsadila 14. místo.

Davidová se přitom potýkala s následky pádu ze sobotního stíhacího závodu, při kterém si vymkla palec a natloukla rameno. "Jsem celá potlučená. Strašně mě to bolelo, takže jsem ještě ráno přemýšlela, jestli do toho vůbec půjdu. Ale řekla jsem si, že je to poslední závod, tak to zkusím, a jsem ráda. Jelo se mi relativně dobře na to, že to byl poslední závod, i s tou střelbou jsem byla spokojená. Dneska mi jely dobře lyže," řekla České televizi.

Veronika Vítková sice měla o dvě chyby méně, ale kvůli nejhoršímu běžeckému času byla na 29. místě poslední z biatlonistek, které závod dokončily. "Veronika byla nespokojená s lyžemi," poznamenal trenér ženského týmu Jiří Holubec. Michalu Krčmářovi se mezi muži dařilo o něco lépe a po čtyřech trestných kolech uzavřel sezonu 22. místem.

Wiererová sice skončila za oběma konkurentkami v boji o celkový triumf, ale Slovenka Anastasia Kuzminová byla v posledním závodě kariéry až desátá a Italka Lisa Vittozziová jedenáctá, takže ji ohrozit nemohly. Nakonec Wiererová ovládla SP s náskokem 22 bodů před Vittozziovou a stala se první Italkou, které se to podařilo. Jejím maximem v celkovém hodnocení SP bylo dosud třetí místo ze sezony 2015/16, kdy triumfovala Gabriela Koukalová.

Öbergová zvítězila s náskokem 1,3 sekundy před dotírající Tirill Eckhoffovou z Norska. Třiadvacetiletá švédská vítězka vytrvalostních závodů na loňských olympijských hrách i letošním MS tak poprvé slavila triumf v běžném závodě SP. Třetí skončila Američanka Clare Eganová, pro kterou to byly v 31 letech první stupně vítězů v kariéře.

Klíčovým okamžikem mužského závodu byla třetí položka, při které J. T. Bö vyčistil terče za 17 sekund a odpoutal se od rovněž přesných, ale pomalejších soupeřů ve vedoucí skupině. V následujícím běžeckém kole si pak vytvořil pohodlný náskok, který ještě potvrdil závěrečnou čistou položkou. Cílem projel s vlajkou v ruce a s vikingskými rohy na hlavě. Při finále na Holmenkollenu ovládl všechny závody a získal letos velký i všechny malé glóby. Druhý Němec Arnd Peiffer za ním dnes zaostal o 19,2 sekundy, třetí skončil další německý biatlonista Benedikt Doll.

Před závodem měl Bö v hodnocení hromadného závodu stejný bodový zisk jako Quentin Fillon Maillet. Francouzský biatlonista však v boji o malý glóbus od začátku výrazně zaostával a nakonec po těsném finiši s Krčmářem skončil na 23. místě.

Výsledky závěrečného závodu SP v biatlonu v Oslu:

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Öbergová (Švéd.) 35:56,2 (2 tr. okruhy), 2. Eckhoffová (Nor.) -1,3 (3), 3. Eganová (USA) -10,4 (1), 4. Herrmannová (Něm.) -21,6, 5. Hauserová (Rak.) -48,7 (2), 6. P. Fialková (SR) -54,7 (4), 7. Simonová (Fr.) -56,0 (4), 8. Preussová (Něm.) -56,2 (3), 9. Röiselandová (Nor.) -1:01,6 (4), 10. Kuzminová (SR) -1:04,1 (6), ...14. Davidová -1:31,0 (5), 29. Vítková (obě ČR) -3:26,8 (3).

Konečné pořadí disciplíny (po 5 závodech): 1. Öbergová 220, 2. Wiererová (It.), 3. P. Fialková (SR) obě 194, 4. Röiselandová 161, 5. Jurlovová-Perchtová (Rus.) 155, 6. Tandrevoldová (Nor.), ...16. Davidová 106, 34. Vítková.

Konečné pořadí SP (po 25 závodech): 1. Wiererová 904, 2. Vittozziová (It.) 882, 3. Kuzminová 870, 4. Röiselandová 855, 5. Öbergová 741, 6. P. Fialková 687, ...21. Davidová 428, 30. Vítková 253, 39. Puskarčíková 152, 81. Charvátová 31, 90. Jislová (všechny ČR) 10.