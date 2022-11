Wienerberger bude zdažovat až dvouciferně, klesá poptávka po zdicích materiálech

České Budějovice - Firmě Wienerberger stouply meziročně náklady kvůli cenám energií, hlavně plynu, o 40 procent. Největší výrobce pálených cihel a střešních tašek v ČR také eviduje, že od srpna klesla poptávka po zdicích materiálech. U rodinných domů o 20 až 30 procent, snižuje se i u bytových domů. Firma od ledna zdraží, až dvouciferně. Kvůli úsporám plánuje fotovoltaické elektrárny, do nichž investuje desítky milionů korun. Letošní obrat bude meziročně vyšší, zisk bude přinejmenším podobný jako loni. ČTK to řekl generální ředitel firmy Kamil Jeřábek.

Od ledna do září zdražily cihly na českém trhu o 22 procent. A příští rok ceny dál porostou. "I nadále pokračuje nejistota ve vývoji cen energií a spíše než jejich pokles, který by se výrazněji promítl do cen materiálů, očekáváme jejich další růst. Jen meziročně se naše výrobní náklady zvýší o 40 procent. Takové zvýšení se zákonitě musí projevit v cenách stavebních materiálů. Cena cihel v příštím roce poroste," uvedl ředitel. Nejprodávanější cihla od firmy, Porotherm 38 T Profi, stojí 266,08 Kč včetně daně. Vyplývá to z informací v oficiálním ceníku.

Záchrannou brzdou před dalším zdražením by podle něj mělo být vládní zastropování cen energií. To se ale dosud netýká velkých výrobců. Firmě pomohlo, že plyn i elektřinu nakoupil koncern pro všechny své podniky. Do konce roku bude vyrábět naplno, pak plánuje měsíc až měsíc a půl dlouhé odstávky, údržbu závodů a jejich přípravu na nové investice. "Je to reakce na snižující se poptávku na trhu," řekl ředitel. Jednou z hlavních investic příští rok bude bruska v cihelně v Kostelci na Orlicí, kde se bude nově vyrábět i broušený sortiment.

Nižší poptávku o stavebniny vnímá firma hlavně u rodinných domů. Příští rok ji čeká i u bytových domů, developeři nezahajují tolik nových staveb. "Zmenšuje se objem projektových prací na bytových domech a připravené projekty se nestartují. A není se co divit. Jestliže zájem o hypotéky spadl meziročně v srpnu o osmdesát procent, tak se to musí projevit," řekl ředitel.

Firma zdražila na přelomu loňského a letošního roku, o 30 až 40 procent. Znovu zdraží od ledna, až dvouciferně, přesné číslo nesdělila. Materiály pro rodinné domy tvoří zhruba 40 procent všech firemních zakázek, pro bytovky asi 30 procent.

Příští rok firma vybuduje fotovoltaické elektrárny pro závody Stod, Jezernice a Novosedly. Jejich společný výkon bude 3,5 megawatthodiny, náklady jsou v desítkách milionů Kč. Firma také hledá úspory, spustila tepelná čerpadla, kterými vrací část energie zpět - pro sušárny využívá odpadní teplo z pecí.

Firma Wienerberger měla loni čistý obrat 4,42 miliardy korun. Meziročně vzrostl o 20,6 procenta. Zisk po zdanění stoupl o 30,8 procenta na 785 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy. Firma v roce 2019 dokončila fúzi se společností Tondach ČR, výrobcem střešních krytin. Má kolem 900 zaměstnanců. Je členem skupiny Wienerberger - největšího světového výrobce cihel kótovaného na burze.