WHO zneklidňují mutace covidu v Evropě, žádá rychlejší očkování

Kodaň - Evropa se musí "sjednotit", zrychlit postup očkování a mít podporou všech farmaceutických firem, uvedl regionální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Hans Kluge v rozhovoru s agenturou AFP. Kluge také uvedl, že je "zneklidněn" rizikem, jenž představují mutace koronaviru pro účinnost očkování.

"Tradičně konkurenční farmaceutické společnosti musí spojit své úsilí a výrazně navýšit výrobní kapacitu. To je to, co potřebujeme," řekl Kluge.

Účinnost aktuálně používaných vakcín proti novým mutacím koronaviru podle Klugeho zůstává zneklidňující otázkou a my se "musíme připravit na další mutace." V pojetí WHO zahrnuje evropský region 53 zemí, takzvaná britská mutace se vyskytla ve 37 z nich, jihoafrická v 17, píše AFP.

"Je to krutá připomínka, že virus má nad člověkem navrch. Není to ale nový virus, je to jen vývoj viru, který se snaží adaptovat na svého lidského hostitele," připomněl Kluge.

Stran letošního roku vyjádřil optimismus, bude podle něj přijatelný, jen je "světlo na konci tunelu o něco dál, než se zdálo v prosinci." Kluge také v rozhovoru zopakoval výzvu WHO, že se bohaté státy mají podělit o vakcíny s těmi méně bohatými, když dosáhnou jisté míry proočkovanosti a není třeba si dělat zásoby.