WHO: Za den se na světě nakazilo rekordních více než 380.000 lidí

Ženeva - Za poslední den se na celém světě nakazilo koronavirem přes 383.000 lidí, což je nejvíc od začátku epidemie. Rekordní bilance tak byla překonána už potřetí v řadě a znovu padl i rekord nových případů v Evropě, kde do soboty přibylo více než 123.000 infikovaných za 24 hodin. Vyplývá to z dat Světové zdravotnické organizace (WHO).

Rychlost šíření viru SARS-CoV-2 se v posledních týdnech po letním útlumu v mnoha zemích opět výrazně zvyšuje. Globální přírůstky nakažených se blíží 400.000 za den: ve čtvrtek WHO hlásila 343.000 případů, v pátek přes 355.000. Do pátku také přibylo v Evropě poprvé více než 100.000 nakažených za 24 hodin, do soboty se bilance opět zvýšila o více než osm procent.

Na prudkém růstu nakažených se globálně nejvíce podílí Indie, Spojené státy, Mexiko a Brazílie. V Evropě nyní v absolutních číslech počty nakažených rostou nejvíce ve Francii, Británii, Španělsku a Rusku. Rekordní čísla ale hlásí rovněž Česko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko či Rakousko.