WHO: Ve světě každých 40 vteřin někdo spáchá sebevraždu

Ženeva - Každých 40 vteřin ve světě někdo umírá vlastní rukou, celkem je to skoro 800.000 lidí ročně. Každý rok tak více lidí spáchá sebevraždu, než kolik jich zemře ve válce nebo podlehne malárii či rakovině plic. V předvečer Světového dne prevence sebevražd, který připadá na 10. září, to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Situace v České republice podle statistik odpovídá světovému průměru.

Více než polovinu sebevražd páchají lidé mladší 45 let. Ve věkové skupině 15 až 30 let jde o druhou nejčastější příčinu smrti, po silničních nehodách.

Zpráva WHO nicméně uvádí, že mezi léty 2010 a 2016 se míra sebevražd ve světě snížila o 9,8 procenta. Výjimku představuje region Severní a Jižní Ameriky, kde dostupnost zbraní představuje podle WHO významný faktor při páchání sebevražd. Tato míra vzrostla, a to o šest procent.

Statistiky vede bývalá britská kolonie Guyana, která je mezi Venezuelou a Surinamem. Na 100.000 obyvatel tam připadá více než 30 sebevražd. Další v pořadí je Rusko, kde má vysoký podíl sebevražd na svědomí alkohol. Zvýšenou míru sebevražd vykazuje také Litva, Lesotho, Uganda, Srí Lanka, Jižní Korea, Indie a Japonsko.

V Česku se každý den stanou tři až čtyři sebevraždy, zhruba tedy 1300 až 1400 ročně. Údaj v tabulce WHO o 10,5 sebevraždy na 100.000 obyvatel ČR (4,2 v případě žen, 17,2 u mužů) odpovídal světovému průměru. Na Slovensku průměr činil 10,1 (2,6 ženy, 18,4 muži).

Rozdíl v míře dokonaných sebevražd mezi muži a ženami je ve vyspělých zemích i ve světě běžný, jednu z výjimek představuje Čína, kde připadá 8,3 sebevraždy na 100.000 žen a 7,9 sebevraždy na 100.000 mužů.

"Jakákoliv smrt je tragédií pro příbuzné, přátele a kolegy zesnulého. Sebevraždě se ale dá předejít," zdůraznil generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vyzval přitom země světa k přijetí preventivních strategií a programů. V současnosti ze 183 členských zemí 38 přijalo na státní úrovni program prevence sebevražd. V Česku má být první Národní plán prevence sebevražd přijat do konce letošního roku.

WHO přitom upozornila, že i omezení přístupu k pesticidům, často používaným jako jed, je jednou z cest, jak rychle snížit míru sebevražd; na Srí Lance zákaz pesticidů vedl k poklesu počtu sebevražd o 70 procent, což podle WHO mezi lety 1995 až 2015 zachránilo 93.000 životů.

Údaje WHO z roku 2016 nezahrnují pokusy o sebevraždu. K těm v průměru dochází dvacetkrát častěji než k dokonaným sebevraždám.