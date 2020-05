WHO: Ve 24 evropských zemích od března zemřelo navíc 159.000 lidí

Kodaň/Ženeva - Ve 24 evropských zemích zemřelo od počátku března o 159.000 lidí více, než bylo pro toto období očekáváno. Na dnešním videobrífinku Světové zdravotnické organizace (WHO) to uvedl šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge, který tyto mrtvé označil za následek pandemie nemoci covid-19.

"Tato úmrtí jsou navíc nad to, co by běžně bylo pro toto období roku očekáváno," řekl Kluge. Uvedl také, že 94 procent mrtvých s covidem-19 bylo starších šedesáti let. Mužů v počtu lidí, kteří zemřeli na komplikace související s infekcí, bylo 59 procent.

Kluge rovněž řekl, že u 97 procent obětí covidu-19 byla podle dostupných informací zjištěna nejméně jedna další choroba, v drtivém počtu případů to bylo srdeční onemocnění.

Krizová expertka WHO Katie Smallwoodová poukázala na to, že výkyvy v počtu úmrtí odpovídají v dotčených zemích vrcholu šíření koronavirové nákazy.

Kluge výše zmíněných 24 evropských států neupřesnil, v Evropě ale k nejpostiženějším zemím patří především Rusko, Spojené království a Španělsko s Itálií.

V evropském regionu, který má Klugeho pobočka na starosti, je 53 zemí s celkem 900 miliony obyvatel. K tomuto týdnu je v oblasti hlášeno přes dva miliony potvrzených případů covid-19 včetně více než 175.000 úmrtí, dodal Kluge.