WHO varovala před unáhleným používáním umělé inteligence ve zdravotnictví

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes varovala před unáhleným používáním umělé inteligence při péči o zdraví. WHO zmiňuje především chatboty používající umělou inteligenci, kteří mohou poskytnout uživatelům falešné a neověřené informace. Organizace tvrdí, že používání těchto nových technologií nedoprovází dostatečná opatrnost a kontrola. Vyzvala k dodržování zásad transparentnosti, odborného dohledu či přísného hodnocení výsledků.

"Unáhlené zavedení neotestovaných systémů by mohlo vést k chybám ze strany zdravotníků, poškození pacientů, ztrátě důvěry v umělou inteligenci, a tudíž podkopání (či zpoždění) použití a možných dlouhodobých přínosů těchto technologií ve světě," uvedla organizace.

Podle WHO využívání umělé inteligence ve zdravotnictví nedoprovází "opatrnost, která by normálně byla používána u jakékoliv nové technologie". WHO vyzvala státy a organizace, aby systémy využívající umělou inteligenci podrobně otestovaly, než je zavedou do zdravotnictví. Tam by mohly sloužit jako pomůcka při rozhodování lékařů a zdravotníků.

WHO varuje před některými aspekty používání chatbotů využívajících umělou inteligenci. Podle organizace mohou tyto systémy poskytovat odpovědi s mylnými informaci, které se konečnému uživateli mohou zdát fundované. Chatboty mohou také generovat "vysoce přesvědčivé dezinformace", na které by pak instituce reagovaly jen s velkými obtížemi. Organizace také varuje ohledně toho, jak tyto systémy nakládají s osobními údaji uživatelů.