WHO v Sýrii zdokumentovala útoky na 500 zdravotnických objektů

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala v Sýrii od roku 2016 až 500 útoků na tamní zdravotnická zařízení. Podle zprávy, kterou dnes organizace zveřejnila v Ženevě, připravily útoky o život 480 pacientů a zdravotníků.

Údaje zahrnují situaci z let 2016 až 2019 a WHO je považuje za první ucelený údaj týkající se situace syrských zdravotnických objektů. Zdokumentováno bylo pro toto období 494 útoků a dalších devět pak od začátku letošního roku. Od ledna 2016 do současné doby tyto vojenské akce zabily 480 lidí.

"Jsme v situaci, kdy se útoky na zdravotnické cíle, jež svět nemá promíjet, připouští. Zvykli jsme si na to," uvedl ředitel oddělení WHO pro východní Středomoří Richard Brennan. V severozápadní Sýrii, kde je kvůli pokračujícím bojům mimo své domovy milion lidí, je podle něj provozuschopná jenom polovina z původních zdravotních zařízení.

WHO má pro monitorování situace v Sýrii pověření a její údaje jsou využitelné při objasňování incidentů na severu Sýrie, jimiž se zabývá OSN. V minulosti zástupci OSN upozornili na "záměrné" operace syrských vojáků a jejich spojenců proti civilním objektům, které mají být útoků ušetřeny. Kromě nemocnic se jedná i o školy. Takové prokázané útoky lze označit za válečné zločiny.