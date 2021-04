Kodaň - Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes varovala, že tempo očkování proti covidu-19 v Evropě je "nepřijatelně pomalé", a to ve chvíli, kdy se počet nových případů nákazy koronavirem v 51 evropských zemích už šestý týden za sebou zvýšil. Minulý týden v Evropě přibylo 1,6 milionu infikovaných lidí, zatímco před pěti týdny byly týdenní počty nových případů koronaviru pod hranicí jednoho milionu.

"Očkování představuje tu nejlepší cestu ven z pandemie. Nejenže funguje, ale je i vysoce účinné při zpomalování nákazy. Jenže postup očkovací kampaně je nepřijatelně pomalý," uvedl šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge. "Dokud pokrytí (vakcínami) zůstane nízké, musíme se řídit stejnými zdravotními a sociálními opatřeními jako v minulosti, abychom zpoždění vyvážili. Je třeba říci to zcela jasně: musíme zrychlit výrobu, snížit administrativní překážky v souvislosti s aplikací vakcín a využít každou jednotlivou dávku, kterou máme k dispozici, a to okamžitě," dodal.

Podle údajů WHO dostalo v evropském regionu, do kterého WHO počítá například i Rusko, Turecko a středoasijské státy, první dávku očkování zhruba deset procent obyvatel, plné dvě dávky očkovací látky mají zhruba čtyři procenta Evropanů. Pomalý postup očkování je podle organizace jedním z důvodů, proč se v posledních týdnech opět zhoršuje epidemická situace.

"Před pouhými pěti týdny se týdenní bilance nových případů nákazy v Evropě držely pod jedním milionem, nyní je situace v regionu mnohem znepokojivější než v předchozích měsících," uvedla zástupkyně WHO Dorit Nitzanová. Počet nakažených se zvyšuje ve všech věkových skupinách kromě lidí nad 80 let, což podle ní dokazuje pozitivní dopady očkování.