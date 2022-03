WHO: Svět se nachází v nebezpečném okamžiku kvůli nemocem jako je dětská obrna

Lilongwe - Svět se nachází v nebezpečném okamžiku v boji proti nemocem, jako je dětská obrna, řekl dnes agentuře Reuters vysoce postavený představitel Světové zdravotnické organizace (WHO). Vyjádřil se tak v době, kdy v pěti afrických zemích začíná očkovací kampaň pro 23 milionů dětí kvůli případu obrny, který byl nedávno potvrzen u tříleté holčičky v Malawi.

Případ vyvolal znepokojení. Podle WHO se totiž jednalo o první případ divokého polioviru v Africe za více než pět let. Jediné země, kde se obrna trvale vyskytuje, jsou Afghánistán a Pákistán, který v lednu oznámil, že rok nezaznamenal žádný nový případ této nemoci.

"Je to nebezpečný okamžik," řekl Modjirom Ndoutabe z africké pobočky WHO. "I když je na světě jen jedna země s dětskou obrnou, všechny ostatní státy mají velký problém," dodal. Podle Ndoutabeho zpomalila pandemie covidu-19 očkování dětí proti jiným nemocem a zasáhla také do jejich trasování.

Očkovací aliance Gavi uvedla, že v roce 2020 pokleslo očkování dětí v 68 zemích, které podporuje, o čtyři procenta, což představuje 3,1 milionu dětí. Ty teď pravděpodobně nejsou chráněné proti nemocem, jako je dětská obrna, záškrt nebo spalničky. "Je to tragédie. Bude problém to obnovit," řekl šéf Gavi Seth Berkley.

V Malawi, kde je proti dětské obrně ve většině okresů naočkováno více než 90 procent dětí, klesla během pandemie imunizace proti této nemoci o dvě procenta. Tříletá holčička, která po obrně ochrnula, dostala při narození jednu dávku vakcíny, ale ne další dávky potřebné k plné ochraně. Reuters to řekla šéfka malawské pobočky WHO Janet Kayitaová, podle které pandemie více zasáhla trasování dětské obrny.

Podle WHO jde v Malawi o importovaný případ z Pákistánu, takže se jeho záchyt neprojeví na hodnocení Afriky jako regionu, kde se divoký poliovirus nešíří. Vědci se však usilovně snaží odpovědět na otázku, jak se dostal do Malawi a jak dlouho se nezjištěným způsobem šířil.

Obrna je virové onemocnění, které obvykle postihuje děti do pěti let. Virus se šíří hlavně kvůli znečištěné vodě, může napadnout centrální nervový systém a vést i k úmrtí, pokud zasáhne svaly dýchacího systému. Obrně lze předejít očkováním.