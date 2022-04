WHO silně doporučuje proti covidu pilulku od Pfizeru, remdesivir jen opatrně

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek silně doporučila používání antivirotika paxlovid od firmy Pfizer pro léčbu mírného průběhu covidu-19 u lidí, jim že hrozí zvýšené riziko hospitalizace. Vyjádřila však obavu z toho, že lék nebude kvůli vysoké ceně dostupný chudším zemím. Jen opatrně pak doporučila k léčbě přípravek remdesivir od firmy Gielad Sciences, jehož nasazení dosud nedoporučovala vůbec, napsala agentura AFP. Organizace nicméně stále považuje za nejúčinnější zbraň proti koronaviru očkování.

Pilulka od firmy Pfizer je podle WHO nejlepším dostupným léčivem pro neočkované, pro starší osoby, či pro lidi s poruchou imunity. Léčivo paxlovid by měli lékaři podle WHO upřednostňovat před antivirotikem molnupiravir od firmy Merck, před remdesivirem i před monoklonálními protilátkami.

Paxlovid "zmenšuje počty hospitalizovaných více, než jeho alternativy, nese s sebou méně případných rizik a aplikuje se jednodušeji než intravenózně podávaný remdesivir a monoklonální protilátky," řekla na tiskové konferenci činitelka WHO Janet Diazová.

Pilulka od Pfizeru se nicméně nadále doporučuje pouze osobám starším 18 let a neměly by ji dostávat těhotné ženy nebo ty, které se chystají mít dítě. WHO rovněž nedoporučuje podávání u lidí, u nichž nehrozí vážnější komplikace covidu-19.

Paxlovid má však určitá omezení, měl by být podle WHO například podáván co nejdříve po zjištění nákazy a pacient musí brát prášky pět dní oproti třídenní léčbě remdesivirem.

WHO rovněž vyzvala firmu Pfizer, aby otevřeněji informovala o ceně léčiva, které pro jednoho pacienta v USA vyjde na 530 dolarů (téměř 12.000 korun). Společnost by podle WHO rovněž měla umožnit výrobu levnějších generik.