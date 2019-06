WHO: Sexuálně přenosnými chorobami se denně nakazí milion lidí

Ženeva - Sexuálně přenosnými chorobami se každý den podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) na světě nakazí asi milion lidí. To znamená, že ročně je evidováno více než 376 milionů nových případů onemocnění kapavkou, syfilidou, chlamydiemi a trichomoniázou.

WHO ve zprávě uvádí, že se šíření pohlavních chorob na světě dostatečně nezpomalilo, což považuje za alarmující. Experti se zejména obávají rostoucího počtu sexuálně přenosných chorob, které jsou odolné vůči antibiotikům.

WHO globální šíření běžně přenosných sexuálních chorob vyhodnocuje pravidelně. Její závěry se opírají o publikované studie a zjištění pracovníků WHO na celém světě. Ve srovnání s analýzou z roku 2012 WHO nezaznamenala "žádný výrazný pokles" v počtech nových či existujících případů. Podle WHO je jednou ze čtyř zmíněných chorob nakažen jeden z 25 lidí, přičemž někteří jsou nakaženi několika chorobami zároveň.

Trichomoniáza je sexuálně přenosná nemoc a nejčastější parazitární onemocnění pochvy. Kapavka, syfilida a chlamydie jsou bakteriální infekce.

Onemocnění se mohou projevovat výtokem, bolestmi při močení či krvácením mimo periodu. Také však mohou být bez příznaků. Chlamydie a kapavky mohou provázet závažné komplikace jako hluboký pánevní zánět či neplodnost. Syfilida naopak muže přinést kardiovaskulární a neurologické problémy.

Pokud se žena nakazí pohlavně přenosnou chorobou v těhotenství, může to vyvolat předčasný porod, přispět k nízké porodní váze dítěte či v krajních případech způsobit potrat. Ke snížení počtu nákažených by podle WHO přispělo lepší vyšetřování ale také prevence v podobě bezpečného sexu.

Bakteriální pohlavně přenosné choroby lze léčit s pomocí běžně dostupných léků. Léčbu syfilidy nicméně komplikuje nedostatek specifického druhu penicillinu. Dalším problémem je takzvaná super kapavka, na kterou je velmi složité nalézt účinná antibiotika.