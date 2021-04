WHO se stále domnívá, že přínos vakcíny od AstraZeneky převažuje nad riziky

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) neočekává, že vzniknou důvody k tomu, aby měnila své stanovisko k vakcíně proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca. Přínos tohoto preparátu podle organizace převažuje nad riziky. Dnes to podle agentury Reuters řekl Rogerio Gaspar, ředitel odboru regulace a prekvalifikace WHO.

Gaspar řekl, že ve světle zpráv o vzniku krevních sraženin u lidí, kteří tuto vakcínu dostali, studuje WHO dostupná data. Nejnovější posudek podle něho bude mít organizace hotový ve středu nebo ve čtvrtek. Nemyslí si však, že by WHO měnila stanovisko, že přínosy očkování AstraZenekou převažují nad riziky.

Šéf vakcinační strategie Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Marco Cavaleri dnes řekl, že existuje spojitost mezi vakcínou od firmy AstraZeneca a případy trombózy. Dodal ovšem také, že poměr rizika a přínosu vakcíny je stále ve prospěch očkovacího přípravku. Mluvčí agentury později doplnila, že EMA své oficiální stanovisko vydá v následujících dnech.