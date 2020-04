WHO prošetřuje opětovnou pozitivu u již vyléčených pacientů

Zdravotníci v ochranném oděvu převážejí 8. března 2020 pacienta infikovaného koronavirem do nemocnice v Soulu.

Zdravotníci v ochranném oděvu převážejí 8. března 2020 pacienta infikovaného koronavirem do nemocnice v Soulu. ČTK/AP/Shin Joon-hee

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že prošetřuje případy, kdy někteří pacienti postižení nemocí covid-19 byli na základě testů označeni za vyléčené, ale později se u nich koronavirus opět prokázal. V pátek 91 takových případů oznámila Jižní Korea. Tamní zdravotnické úřady předpokládají, že tito lidé nebyli znovu infikováni, ale virus v jejich těle se nejspíše reaktivoval.

"Jsme si vědomi zpráv o osobách, které byly za použití PCR (polymerázové řetězové reakce) testovány negativně na covid-19 a pak po několika dnech znovu pozitivně," uvedla dnes WHO v prohlášení. "Jsme v úzkém kontaktu s našimi klinickými experty a tvrdě pracujeme na tom, abychom získali více informací o těchto jednotlivých případech. Je důležité se ujistit, že při odběru vzorků pro testy možných pacientů jsou řádně dodrženy všechny postupy," dodala organizace.

Podle doporučení WHO je pacient považován za vyléčeného, pokud dva po sobě jdoucí testy v rozmezí nejméně 24 hodin koronavirus v těle nezjistí. Na základě dosavadních studií trvá u lidí s mírnou formou nemoci klinické vyléčení asi dva týdny od doby, co se u nich objevily symptomy.

"Jsme si vědomi, že někteří pacienti jsou PCR pozitivní poté, co se klinicky uzdraví. Potřebujeme ale systematický sběr vzorků od uzdravených pacientů, abychom lépe porozuměli tomu, jak dlouho trvám než se aktivního viru zbaví," dodala WHO s poukazem na to, že covid-19 je nové onemocnění.

Důvod opětovné pozitivity některých pacientů v Jižní Koreji, kteří dříve byli označeni za negativní, jasný není. Tamní zdravotnické úřady nevylučují reaktivaci viru. Někteří odborníci se také domnívají, že na vině mohou být chybné testy, jiní experti uvedli, že pacienti mohou stále v těle mít zbytky viru, aniž je ohrožuje na zdraví a aniž jsou infekční.