WHO předpovídá nárůst úmrtí v Evropě na podzim kvůli koronaviru

Kodaň - Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že v říjnu a listopadu přibude v Evropě úmrtí souvisejících s covidem-19. U příležitosti dvoudenní virtuální konference představitelů 53 zemí evropského regionu WHO o vývoji pandemie a zdravotnické strategii na příštích pět let to dnes agentuře AFP sdělil ředitel evropské pobočky organizace Hans Kluge.

"V říjnu a listopadu budeme svědky vyšší úmrtnosti," uvedl Kluge. Potvrzených případů v Evropě v posledních týdnech rychle přibývá, počet úmrtí za den je ale zatím poměrně stabilní, připomíná AFP. V 55 zemích, které ve struktuře WHO spadají pod Evropu, se jen za pátek odhalilo 51.000 nově nakažených. Denně v evropském regionu s koronavirem umírá okolo čtyř nebo pěti stovek lidí, což je srovnatelné se stavem ze začátku června. Nové případy infekce se objevují zejména ve Španělsku a Francii, Česko zaznamenalo v sobotu rekordních 1539 nakažených.

Kluge zároveň varoval, aby veřejnost nevkládala přílišné naděje do vakcíny proti covidu-19. "Z různých stran se ke mně neustále dostává, že vakcína bude znamenat konec epidemie. Ale tak to není (...) Nevíme ani, zda vakcína bude účinná pro všechny skupiny v populaci. Objevují se náznaky, že nebude u všech fungovat stejně. A pokud budeme muset objednávat různé typy vakcín, bude to opravdu logisticky náročné," vysvětlil šéf WHO pro region Evropy.

Čelný představitel WHO ale ubezpečil, že pandemie dříve nebo později skončí. "Konec pandemie přijde v momentě, kdy se naše společnost naučí s virem žít, což záleží na nás. To je pro nás velice pozitivní zpráva," myslí si Kluge.