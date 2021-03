WHO podpořila vakcínu od AstraZeneca, přínosy převyšují rizika

Kodaň - Přínosy vakcíny od společnosti AstraZeneca převažují nad jejími možnými riziky a měla by se proto k očkování používat i nadále. Dnes to řekl šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge. Uvedl také, že nejhorší vývoj epidemie nemoci covid-19 v Evropě WHO momentálně eviduje ve středovýchodní části kontinentu.

"V současnosti převažují přínosy (vakcíny) AztaZeneca nad riziky a její užívání by mělo pokračovat, aby zachraňovala životy," řekl Kluge novinářům. Reagoval tím na rozhodnutí řady zemí EU preventivně pozastavit používání tohoto britsko-švédského očkovacího preparátu. Důvodem kroku byly informace o několika případech úmrtí v důsledku krevních sraženin u očkovaných osob, přímá souvislost s očkováním prokázána zatím nebyla.

"Při vakcinačních kampaních je běžné upozorňovat na možné nežádoucí účinky. To nezbytně neznamená, že tyto události souvisejí s očkováním," dodal Kluge s tím, že ani WHO si dosud není žádné takovéto souvislosti vědoma. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by měla své závěry o vakcíně zveřejnit dnes odpoledne.

Kluge dále uvedl, že současná situace je nejnaléhavější v regionu, který byl úspěšný v boji proti nákaze v prvních šesti měsících roku 2020. "Je to střední Evropa, Balkán a pobaltské státy, kde incidence, počet lidí v nemocnicích a úmrtí jsou jedny z nejvyšších na světě," řekl představitel WHO s tím, že zrychlování šíření nákazy se nyní přesouvá směrem na východ.

Přírůstky infikovaných rostou v celé Evropě již třetí týden po sobě - jen za posledních sedm dní podle WHO přibylo na kontinentu 1,2 milionu případů. Přibývá také úmrtí spojených s covidem-19, a to rychleji než ve stejnou dobu loni. Zatím se tak v tomto ohledu neprojevil ani pozitivní efekt očkování.

"Pokročilá vakcinace sama o sobě neodstraňuje riziko šíření nákazy, protože ti nejvíce ohrožení nejsou hnacím motorem šíření infekce," uvedla zástupkyně evropské pobočky WHO v Kodani Catherine Smallwoodová. Jako příklad zmínila Srbsko, které se řadí k nejrychleji očkujícím zemím v Evropě, přesto tam nyní nakažených dramaticky přibývá.