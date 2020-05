WHO otevírání hranic vítá, upozorňuje ale na rizika

Kodaň - Světová zdravotnická organizace (WHO) vítá postupné otevírání vnitřních hranic v Evropské unii uzavřených kvůli pandemii nemoci covid-19, takové kroky ale vždy musí jít ruku v ruce s vyhodnocováním možných rizik. Na dotaz ČTK to na videobrífinku prohlásil Richard Pebody z programu WHO pro krizové situace. Pebody uvedl, že stejná opatrnost platí i pro nadcházející letní turistickou sezonu. K postupnému uvolňování omezení na hranicích vyzvala ve středu unijní státy Evropská komise.

"WHO vítá tento typ iniciativ, které jsou důležité nejen pro blaho lidí, ale také pro ekonomický život," řekl Pebody. "Zároveň je ale nutné analyzovat rizika, aby to nevedlo k šíření viru," upozornil.

K turistickým cestám po Evropě Pebody uvedl, že neexistuje jednoznačná odpověď, protože vždy je nutné vyhodnocovat konkrétní rizika. Záleží proto i na jednotlivých státech, jakým způsobem se k situaci přistoupí a jak se mezi sebou dohodnou.

Evropská komise počítá s tím, že v první fázi se začnou postupně otevírat hranice mezi členskými zeměmi s pozitivně se vyvíjející a podobnou situací. K tomuto kroku již sáhly pobaltské země a plány na otevírání hranic oznámily také Německo s Rakouskem.

Svět se musí podle WHO připravit i na budoucí virové epidemie

Svět se musí po nynější pandemii nemoci covid-19 připravit i na další virové epidemie, s viry lidstvo bude žít navždy. ČTK to na videobrífinku WHO řekl šéf evropské pobočky Hans Kluge.

"Žijeme na planetě, která je plná virů. Co bude, to nikdo neví, ale možné je, že se virus stane, jak říkáme, endemickým jako řada sezónních virů ze skupiny koronavirů. To je jedna možnost. Další možností je, že zmutuje," uvedl Kluge na dotaz ČTK, jak by se státy měly připravovat na soužití s koronavirem. To, že koronavirus SARS-CoV-2, který vyvolává nemoc covid-19, bude s lidstvem možná napořád, řekl ve středu krizový expert WHO Mike Ryan.

"Důležité je dosáhnout souhry mezi virem, naším chování, jak se lidé, lidská populace, chovají. Velmi důležité jsou naše zásahy, tedy to, jak můžeme situaci ovlivnit," uvedl dnes Kluge.

I přes nynější příznivý vývoj, kdy se mnoha státům daří šíření covidu-19 zastavit, musí být svět podle Klugeho na pozoru. "Není čas slavit, je nutné se připravovat, protože to není poprvé, co svět čelí pandemii, ale ta nynější byla velmi, velmi zničující," uvedl.

Klíčové je vedle preventivních kroků také rozšíření kapacity zdravotních systémů. "Byli jsme svědky toho, že i ten nejsilnější zdravotní systém může být během několika týdnů přetížen," poznamenal Kluge.

Na úvod brífinku Kluge řekl, že v Evropě se dosud nemoc covid-19 potvrdila u 1,78 milionu lidí, z nichž 160.000 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. "To je celosvětově 43 procent případů a 56 procent úmrtí," uvedl. Dodal, že ač se situace na kontinentu zlepšuje, tak Rusko, Spojené království a Španělsko stále zůstávají v desítce zemí, které za uplynulých 24 hodin ohlásily nejvíce případů infekce.

Prohlásil dále, že se ke světu obrací se třemi výzvami. "Za prvé, není čas na lhostejnost, zůstaňte ostražití," uvedl s tím, že polevit bude možné, až bude k dispozici vakcína či účinná léčba. "Za druhé, úřady musí naslouchat veřejnosti a podle toho se zachovat. Za třetí, chovejte se zodpovědně. My všichni určujeme vývoj této pandemie," řekl.