WHO: Omikron zaznamenali už v 89 zemích světa

Ženeva - Koronavirovou variantu omikron zaznamenalo už 89 zemí světa, informovala dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). Omikron se rychle šíří ve státech s vysokou úrovní imunity obyvatelstva, podle WHO ale není jasné, zda to způsobuje schopnost viru obejít imunitu, jeho vyšší přenosnost, nebo kombinace obojího.

Počet případů nákazy omikronem se v oblastech s komunitním přenosem zdvojnásobuje během 1,5 dne až tří dní, sdělila podle agentury Reuters organizace.

"Hospitalizací v Británii a JAR nadále přibývá a vzhledem k rychle rostoucímu počtu případů je možné, že mnoho zdravotnických systémů může být rychle zahlceno," uvedla WHO.

Organizace zároveň poznamenala, že se toho o nové variantě koronavirové nákazy stále ještě moc neví. A to včetně toho, jak závažnou formu onemocnění covid-19 způsobuje.

"Údaje o klinické závažnosti omikronu jsou stále omezené," uvedla WHO. Zapotřebí je podle ní více dat také pro pochopení toho, jak závažnost onemocnění v případě nákazy omikronem ovlivňuje dříve získaná imunita nebo očkování proti covidu-19.

O nové variantě koronaviru pod vědeckým názvem B.1.1.529 informovala ke konci listopadu jako první Jihoafrická republika (JAR). WHO vzápětí variantě přiřadila název omikron a označila ji za znepokojivou. Varianta se objevila už také v České republice.