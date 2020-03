WHO nyní považuje šíření nákazy koronaviru za pandemii

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje nynější celosvětové šíření nákazy nového typu koronaviru za pandemii. V Ženevě to dnes podle agentury DPA prohlásil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO dosud pro nákazu nepoužívala termín pandemie, který označuje epidemii globálního rozměru. Celosvětově se koronavirem nakazilo už přes 120.000 lidí, z nichž více než 4000 lidí infekci podlehlo.

"Máme hluboké obavy jak z alarmující úrovně šíření a vážnosti (nákazy), tak ze znepokojující úrovně nicnedělání. Vyhodnotili jsme proto, že COVID-19 může být charakterizován jako pandemie," řekl Ghebreyesus. COVID-19 je označení pro nemoc, kterou koronavirus způsobuje.

Koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan podle Reuters řekl, že použití termínu pandemie je popisem aktuální situace a nijak nemění to, co organizace proti šíření nákazy už nyní dělá. Dodal, že tvrdě postižené země Írán a Itálie jsou nyní hlavní frontou tažení proti koronaviru. Rovněž varoval, že v podobné situaci se mohou velmi brzy ocitnout také další státy.