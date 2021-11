WHO: Nákazy v Evropě za týden stouply o 11 pct, do jara hrozí 700.000 úmrtí

Ženeva - V evropském regionu Světové zdravotnické organizace (WHO), který zahrnuje i části Asie, za poslední týden narostl počet nových nákaz koronavirem o 11 procent a v součtu 53 zemí hrozí do března dalších 700.000 úmrtí způsobených nemocí covid-19. WHO to uvedla ve svém nejnovějším týdenním hodnocení vývoje pandemie. Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) dnes varovalo, že modely pro nadcházející měsíce nasvědčují velmi vysoké "zátěži", pakliže nepřijdou restriktivní opatření v kombinaci s navyšováním proočkovanosti.

"Evropský region zůstává v pevném sevření pandemie covidu-19," konstatoval šéf evropské sekce WHO Hans Kluge v situaci, kdy řada evropských zemí včetně Česka a Slovenska hlásí rekordní počty nakažených. Podle WHO je daný region, do něhož jsou řazeny i Rusko a Střední Asie, jediným, kde denní počty nakažených neustále stoupají od poloviny října.

Od začátku pandemie tato část světa zaznamenala přes 1,5 milionu úmrtí spojených s covidem-19. WHO na základě současných trendů předpovídá, že počet nahlášených obětí do jara přesáhne 2,2 milionu. Zároveň varuje, že jednotky intenzivní péče se do příštího března dostanou pod "vysoký nebo extrémní tlak" ve 49 z 53 zemí regionu.

Před značnými problémy varuje i šéfka ECDC Andrea Ammonová, podle níž v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) zůstává příliš mnoho obyvatel ohrožených vážným průběhem covidu-19, protože míra proočkovanosti je stále pod 70 procenty. "Musíme se naléhavě zaměřit na zacelení této imunitní mezery, nabízet posilovací dávky (vakcín) všem dospělým a obnovit nefarmaceutická opatření," uvedla.

Prohlášení nespecifikuje, jak by se měla karanténní opatření zavádět. V případě dodatečných dávek vakcín Ammonová doporučuje dávat přednost lidem starším 40 let při současném zvážení přeočkovávání také u mladších ročníků. Agentura Reuters to označuje za významný posun, neboť v předchozím doporučení vydaném v září ECDC navrhovala podávat posilovací dávky pouze lidem s oslabenou imunitou a seniorům. Stále platí, že evropská agentura pro veřejné zdraví doporučuje přeočkovávat nejdříve šest měsíců po dokončení základní vakcinace.

Dodatečné dávky očkování jsou nasazovány po celém světě v důsledku množících se signálů o tom, že imunita vytvářená první a druhou dávkou s postupem času slábne. A například data z Británie ukazují, že úroveň ochrany před covidem-19 po přeočkování opět stoupá. Věc má však i etický rozměr, přičemž zejména WHO prosazuje, aby před přeočkováváním obyvatel bohatých zemí dostala přednost prvotní vakcinace lidí v chudších regionech.

Řada evropských zemí včetně ČR už postupuje v souladu s novým doporučením ECDC a nabízí posilovací dávku všem dospělým, liší se však minimální odstupy od dokončení základního vakcinačního režimu. V Rakousku jsou to čtyři měsíce a v Itálii pět měsíců, zatímco v Česku od října platí půlroční interval.