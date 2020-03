WHO: Nakažených koronavirem v nové statistice výrazně přibude

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že příští oficiální statistika ukáže "velmi výrazný" nárůst počtu lidí nakažených koronavirem i počtu úmrtí na nemoc COVID-19. Podle agentury AP to dnes na tiskové konferenci v Ženevě řekla mluvčí WHO Margaret Harrisová. Většinue nových případů nyní podle ní hlásí Evropa a Spojené státy. USA by se přitom mohly stát novým ohniskem nákazy.

Souhrnné informace o počtu nakažených a zemřelých WHO v Ženevě zveřejní až později odpoledne. Data, která organizace podle Harrisové za posledních 24 hodin dostala, ale už nyní ukazují, že 85 procent nových potvrzených případů hlásí Evropa a Spojené státy.

Rychlý nárůst počtu případů v USA podle mluvčí WHO naznačuje, že by se mohla Severní Amerika stát novým ohniskem šíření koronaviru. Původně byla epicentrem Čína, ze které se virus začal na počátku tohoto roku šířit do světa. V polovině března označila WHO za ohnisko pandemie nemoci COVID-19 Evropu.

Podle pondělních údajů WHO se na světě koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo téměř 335.000 lidí. Nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehlo přes 14.500 pacientů.

"Při nejhorší epidemii eboly, kterou jsme kdy měli, té v západní Africe, to trvalo dva roky, než jsme se dostali na 11.000 úmrtí," upozornila mluvčí WHO.

Harrisová na tiskové konferenci v Ženevě také hovořila o "jiskře naděje" při pohledu na situaci v Itálii, kde dva dny po sobě mírně klesá počet nově potvrzených případů nákazy. Zároveň ale varovala před přehnaným optimismem.