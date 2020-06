WHO: Lidé s koronavirem jsou nejvíc infekční na počátku potíží

Ženeva - Lidé s koronavirem jsou nejvíce infekční ve chvíli, kdy poprvé pocítí nevolnost. Uvedla to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO) s poukazem na vědecké studie. Podle WHO je to komplikace pro kontrolu šíření viru SARS-CoV-2, ale lze jí docílit důsledným testováním a dodržováním vzdáleností mezi lidmi.

"Z velmi omezených informací, které nyní máme k dispozici, se zdá, že lidé mají ve svém těle více viru v době nebo kolem doby, kdy se u nich vytvářejí příznaky, tedy velmi brzy," řekla dnes epidemioložka WHO Maria van Kerkhoveová.

Předběžné studie z Německa a USA ukazují, že lidé s mírnými příznaky mohou být nakažliví až osm nebo devět dní, a "může to být déle u lidí, kteří jsou vážněji nemocní", řekla expertka.

Předtím někteří odborníci na infekce podle Reuters zpochybnili pondělní tvrzení van Kerkhoveové, že přenos covidu-19 lidmi bez příznaků je velmi vzácný.

Dnes odbornice s odvoláním na studie modelování nákazy řekla, že někteří lidé sice nemají příznaky, ale přesto mohou nakazit druhé. "Někteří odhadují, že zhruba 40 procent přenosů může být způsobeno asymptomatickými případy, ale jsou to modely. Takže jsem to nezmínila v mé včerejší (pondělní) odpovědi, ale chtěla jsem se ujistit, že jsem to objasnila," řekla dnes van Kerkhoveová.

Krizový expert WHO Mike Ryan řekl, že koronavirus se zachycuje v horních dýchacích cestách, což mu umožňuje snadnější přenos kapénkami, než je tomu u příbuzných virů SARS nebo MERS, které se usazují v dolních cestách dýchacích.

"Když se nyní díváme na covid-19, máme infekční patogen, který je přítomný v horních cestách dýchacích, ve kterých virový náklad vrcholí v době, kdy právě začínáte být nemocní," vysvětlil Ryan. "A proto se nemoc může šířit v té chvíli, kdy je tak nakažlivá, proto se rozšířila po světě tak nekontrolovatelně, proto je tak těžké tento vir zastavit," dodal Ryan.

Některé země však podle experta ukázaly, že přenášení lze utlumit na "přijatelnou úroveň nebo dokonce na nulovou úroveň", jak nedávno ukázal Nový Zéland.