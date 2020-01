WHO kvůli koronaviru vyhlásila globální stav zdravotní nouze

Ženeva - Kvůli současné epidemii nového koronaviru dnes Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Agentura tak učinila teprve pošesté ve své historii. Koronavirus se dosud objevil ve dvou desítkách zemí, nakazilo se jím přes 8100 lidí, z toho velká většina v Číně. Na 170 osob tam nákaze podlehlo.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes zdůraznil, že vyhlášení stavu zdravotní nouze není výrazem nedůvěry vůči Číně, její snahy naopak ocenil.

WHO vyzvala k podpoře zemí se slabšími zdravotními systémy. Státy by měly svá opatření podle něj přijímat na základě důkazů a být při jejich uplatňování konzistentní.

Koronavirus zasáhl již všechny oblasti a provincie Číny

Peking/Praha/Moskva - Nový typ koronaviru se už rozšířil do všech oblastí a provincií Číny. Uvedly to dnes čínské úřady poté, co byla nákaza zaznamenána i v Tibetu. Podle aktuální bilance si virus dosud vyžádal v Číně 170 obětí a přes 8100 infikovaných. Řada světových zemí, včetně České republiky, zpřísnila opatření, aby zabránila dalšímu šíření koronaviru. Česko pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza.

Epidemie koronaviru rozsahem vyrovnala tu způsobenou virem SARS. S odvoláním na úřady o tom dnes informovala agentura DPA. Virem SARS (v překladu Těžký akutní respirační syndrom) se v letech 2002 a 2003 nakazilo 8096 osob. Koronavirus není podle expertů tak smrtící jako SARS, kterému celosvětově podlehlo 774 lidí.

Kromě Číny, z jejíhož jedenáctimilionového města Wu-chan v provincii Chu-pej se začal virus šířit koncem loňského roku, byla infekce zaznamenána u asi stovky lidí ve dvacítce zemí světa. První případy nákazy oznámila dnes druhá nejlidnatější země světa Indie a také Filipíny. V České republice zatím virus potvrzen nebyl. Oběti koronaviru 2019-nCoV, který vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a někdy může způsobit i zápal plic, jsou zatím jen v Číně a převážně jsou to starší či už dříve jinak oslabené osoby.

Z Wu-chanu už první země evakuovaly své občany. Asi 400 lidí přepravilo dvěma letadly zpátky do vlasti Japonsko, přičemž tři z nich byli po návratu pozitivně testováni na nový typ koronaviru. Do USA mezitím přiletěla první skupina Američanů z Wu-chanu. O evakuaci má zájem také pět Čechů, o možnosti jejich přepravy jedná česká diplomacie s Francií a Británií. Vyloučena není ani spolupráce s Německem, uvedl dnes ministr zahraničí Tomáš Petříček. Paříž i Londýn plánují vyslání svých letadel do Číny v sobotu, záleží to ale na povolení čínských úřadů. Premiér Andrej Babiš zmínil i možnost vyslat do Číny český vládní speciál.

Rusko dnes oznámilo, že od pátku uzavře svou hranici na Dálném východě, konkrétně půjde o 16 přechodů na hranici s Čínou. Zasažena bude automobilová i vlaková doprava. Ruské úřady rovněž pozastavily vydávání elektronických víz pro Číňany.

Ochranná opatření přijímá také řada firem. Například švédský nábytkářský řetězec IKEA dnes oznámil, že kvůli šíření nového koronaviru dočasně uzavřel všechny své prodejny v Číně.

Také aerolinky omezují lety do Číny, mimo jiné i kvůli poklesu poptávky o tyto spoje. Britská letecká společnost British Airways dnes až do konce února zrušila všechny přímé lety do pevninské Číny. Už ve středu oznámila německá společnost Lufthansa, že přerušuje s okamžitou platností spojení s pevninskou Čínou, a to až do 9. února. Do pevninské Číny přestaly létat z Evropy například také aerolinky Iberia či Finnair. Společnosti KLM či Air France zatím jen počet letů omezily. Premiér Babiš dnes řekl, že zvažuje, že vládě navrhne dočasně zakázat veškeré lety z Číny.

Na palubě výletní lodi, která s tisící lidmi na palubě kotví v přístavu města Civitavecchia severně od Říma, nebyla potvrzena přítomnost nového koronaviru. Večer o tom informovaly světové agentury. Podezření na koronavirus panovalo u dvou čínských pasažérů a italské úřady proto zakázaly vylodění v obavě z případného rozšíření nemoci. Na palubě je přibližně 6000 cestujících, prověřování zabralo několik hodin.

Koronavirus způsobil masivní nárůst v poptávce po rouškách a respirátorech. Pouze 40 procent čínských továren na respirátory, které dodávají polovinu celosvětové poptávky, ale po čínském lunárním Novém roce už obnovilo produkci, uvedl čínský úředník v rozhovoru pro státní média.

S rostoucím nedostatkem ochranných masek na trhu zaznamenala velký nárůst v poptávce z Evropy a Asie také česká firma Pardam z Roudnice nad Labem.

"Máme zcela vyprodáno (...) Nyní se co nejvíce snažíme zvýšit produkci," uvedla podle agentury Reuters specialistka přes výzkum a vývoj v Pardamu, Jana Růžičková. "Poptávka (...) se v uplynulých čtyřech dnech zvýšila o 57.000 procent," doplnila s tím, že uspokojit takovou poptávkou je nemožné i pro velmi etablovanou firmu.

Akciové trhy ve světě dnes v souvislosti s nárůstem nových případů nákazy pokračovaly v poklesu. Nejvýraznější ztráty mají asijské trhy, kde pokles přesahuje jedno procento, příznivější situace je v Evropě.