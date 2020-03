WHO koordinuje studii o účinnosti pěti léků na nemoc COVID-19

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ČTK/AP/Salvatore Di Nolfi

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) koordinuje práci na studii o účinnosti pěti léků na nemoc, kterou způsobuje nový typ koronaviru. V Ženevě to dnes řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Koronavirus, kterým se po celém světě nakazilo již více než 200.000 lidí a který si vyžádal přes 8000 obětí, označil za "nepřítele lidstva".

"Tento koronavirus představuje bezprecedentní hrozbu. Ale je to také bezprecedentní příležitost, abychom se sjednotili v boji proti společnému nepříteli, nepříteli lidstva," uvedl generální ředitel WHO.

Světová zdravotnická organizace podle svého šéfa nyní koordinuje výzkum, do kterého se zapojily nemocnice v devíti zemích, mimo jiné Francii, Norsku či Íránu. Vědci testují účinky některých léků na nemoc COVID-19, například některých antivirotik používaných v boji proti HIV. Zároveň podle šéfa WHO začaly i první klinické testy vakcíny proti koronaviru.

V boji proti šíření nákazy je podle Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse důležité, aby země postupovaly následovně: izolovaly, testovaly a vypátraly co nejvíce případů. "Pokud tak jednat nebudou, přenos bude pokračovat skrytě a objeví se znovu, až budou zrušena opatření, která se týkají omezení fyzických kontaktů," dodal generální ředitel WHO.

Afriku Etiopan Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval, aby se tváří v tvář pandemii "probudila". "Nejlepší radou pro Afriku je, aby se připravila na nejhorší a aby se připravila dnes," řekl.