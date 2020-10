WHO hlásí denní rekord nákaz, země zpřísňují opatření

Bratislava/Washington/Dillí - Koronavirus SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem loňského roku v Číně, se ve světě potvrdil už u více než 36 milionů lidí, z toho přes polovinu případů evidují USA, Indie a Brazílie. Úmrtí spojených s nemocí covid-19 je podle americké Univerzity Johnse Hopkinse ve světě evidováno přes milion. Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes ohlásila rekordní nárůst počtu nákaz za 24 hodin - téměř 339.000. Rekordy zaznamenaly mimo jiné Rakousko, Polsko, Nizozemsko, Slovensko a rovněž Česko, které stejně jako například Polsko zpřísňuje protikoronavirová opatření. Kvůli rekordním nárůstům panují obavy z nedostatku nemocničních lůžek intenzivní péče.

Obavy z chybějící kapacity nemocnic dnes vyjádřil polský premiér Mateusz Morawiecki. Polsko zaznamenalo za poslední den rekordních 4280 nakažených. Hospitalizováno je 4138 pacientů s covidem-19 a 296 z nich potřebuje plicní ventilaci, což je oproti středě nárůst o 13 procent.

Do stavu nouze dnes kvůli rostoucímu počtu infikovaných vstoupily nemocnice v regionu Paříže, které ruší zaměstnancům dovolené a omezují plánované operace. Pacienti s covidem-19 v této oblasti leží na téměř polovině lůžek jednotek intenzivní péče (JIP).

Nejvíc pacientů s covidem-19 v nemocnicích od června - přes 3400 - hlásí Británie.

Rekordní nárůst počtu nově infikovaných za předchozí den oznámily dnes v Nizozemsku (5831), Rakousku (1209), Slovensku (1037) či Česku (5335). Nejvíc od dubna přibylo za den nakažených v Itáli (4458), v Portugalsku (1278) a v Německu (4058).

Některé evropské země zpřísňují opatření proti koronaviru. Například povinné nošení roušek i venku zavedla ode dneška Itálie, Polsko totéž chystá od soboty. V bruselském regionu se dnes na měsíc zavřely bary a kavárny. Česko nařídilo od pátku zavírat restaurace ve 20:00 a uzavřít posilovny a bazény, od pondělí se v ČR na 14 dní zavřou divadla a kina, na druhém stupni základních škol bude fungovat střídavá prezenční výuka a střední a vysoké školy v celé ČR přejdou na výuku on-line.

Omezuje se i cestování. Itálie ode dneška požaduje od cestujících z ČR nejvýše 72 hodin starý negativní test na covid-19. Pro zpřísnění podmínek cestování z Česka se dnes vyslovil slovenský premiér Igor Matovič, který navrhuje omezit výjimky platné pro Čechy cestující na Slovensko od 18. září, kdy Bratislava zařadila ČR na seznam rizikových zemí.

Koronavirus ovlivňuje i prezidentské volby v USA, do nichž zbývá necelý měsíc. Prezident Donald Trump, u něhož se minulý týden nákaza též potvrdila a který stále tvrdí, že se cítí dobře, dnes prohlásil, že je pro něj nepřijatelná virtuální debata s rivalem Joem Bidenem, protože by to byla ztráta času. Organizátoři amerických prezidentských debat dnes oznámili, že kvůli koronavirové pandemii se kandidáti za týden nestřetnou před televizními kamerami osobně.

Lék ani vakcína na koronavirus SARS-CoV-2 zatím neexistují, ač některé schválené přípravky se používají jako pomoc při zotavování z covidu-19. Jedním z nich je remdesivir, který vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně na nemoc ebolu. Evropská komise (EK) dnes oznámila, že s firmou Gilead podepsala další smlouvu na dodávku remdesiviru k léčbě až 500.000 pacientů. EK uzavřela i předběžnou smlouvu na nákup dalších vakcín se společností Johnson&Johnson, která by měla zajistit až 400 milionů očkovacích dávek. EK má z dřívějška smlouvy s výrobci AstraZeneca a Sanofi a GSK, díky nimž má EU zajištěnu možnost zakoupit více než miliardu dávek, až úspěšně skončí testování vakcíny.