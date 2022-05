WHO: Evropu tíží epidemie obezity, každý rok přispěje k úmrtí 1,2 milionu lidí

Kodaň - Evropu tíží obrovský problém s růstem počtu lidí, kteří trpí nadváhou nebo obezitou - nadbytečné kilogramy každoročně přispějí k úmrtí až 1,2 milionu lidí. Ve své zprávě to dnes uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle posledních dostupných dat z roku 2016 v Evropě do kategorie lidí s nadváhou či obezitou spadá 59 procent dospělých a téměř třetina dětí.

"Míra nadváhy a obezity v regionu dosáhla rozměrů epidemie a stále roste," uvedl šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge. "Zvýšený index BMI (index tělesné hmotnosti - pozn. ČTK) je největším rizikovým faktorem pro onemocnění nepřenosnými chorobami, jako jsou nemoci srdce a oběhového systému," dodal.

Kluge také poznamenal, že nadměrná tělesná hmotnost hraje klíčovou roli i při onemocnění 13 typy rakoviny a lze jí přisoudit až 200.000 nových onkologických pacientů ročně. "A ten počet bude v dalších letech stoupat," varoval.

WHO rovněž upozornila, že před půlstoletím - v roce 1975 - mělo problémy s nadváhou nebo obezitou 40 procent Evropanů. Jejich počet se za necelých 50 let zvýšil o 138 procent. Aktuálně trpí obezitou čtvrtina Evropanů, což je po Americe nejvíce ze všech kontinentů.

Problém s nadváhou podle zprávy ještě umocní pandemie covidu-19, která posílila některé nezdravé návyky a která omezila možnosti fyzické aktivity. Kromě nedostatku pohybu a nezdravé stravy problémy s nadváhou v populaci souvisejí i s digitalizací, sedavým zaměstnáním, ale také s propagací kalorických jídel a rozmachem on-line zábavy, zejména u dětí.