Londýn - Lidé narození v České republice mají naději dožít se vyššího věku než průměrný obyvatel Evropy. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) o stavu zdraví v Evropě. Celkově Evropané žijí podle WHO déle a zdravěji než v minulých letech, situace se ale nezlepšuje všude stejně. Rozdíly panují mezi různými evropskými státy, ale i v rámci jednotlivých zemí.

Češi mají podle zprávy WHO naději dožít se v průměru 78,77 roku, tedy téměř o celý rok více, než činí celoevropský průměr (77,83 let). Rozdíl je přitom větší u mužů, kteří mají při narození v Česku naději dožít se 75,79 roku, zatímco průměr v Evropě činí jen 74,57 roku. Rozdíl mezi střední délkou života u žen v Česku a celoevropským průměrem pak činí jen 0,64 roku (81,7 roku v ČR oproti 81,06 v Evropě).

Celkově lidé v Evropě podle zprávy žijí v průměru o více než rok déle než ještě před pěti lety. Mezi zeměmi s nejvyšší nadějí dožití a nejnižší ale panuje propastný rozdíl: 11,5 roku.

WHO ve své zprávě přivítala zvyšující se střední délku života Evropanů i snižující se počet předčasných úmrtí, zároveň ale varovala, že kouření, pití alkoholu, nadváha a obezita i snižující se proočkovanost populace mohou v některých evropských zemích pozitivní vývoj zastavit či dokonce zvrátit.

Od počátku tohoto tisíciletí se podle WHO podařilo v Evropě snížit počet předčasných úmrtí a to ze všech příčin. Snižovat se Evropě daří počet úmrtí i u čtyř hlavních nenakažlivých nemocí: kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny, cukrovky a chronických respiračních onemocnění. V průměru těchto úmrtí ubývá o dvě procenta ročně.

Kouření, pití alkoholu a obezita patří ale v Evropě nadále k faktorům, které mohou negativně ovlivnit pokrok v dosahování vyšší střední délky života. Míra kouření tabáku je v Evropě nejvyšší ze všech světových regionů, podle WHO kouří dokonce každý třetí Evropan nad 15 let. Nejvyšší na světě je v Evropě také míra pití alkoholu.

Polovina Evropanů trpí nadváhou a počet lidí s ní i lidí obézních se ve většině zemí Evropy zvyšuje. Od roku 2010 do roku 2016 se procento lidí s nadváhou zvýšilo z 55,9 na 58,7 procenta. "Ve většině zemí mělo nadváhu více mužů než žen, obezitou ale trpí více žen než mužů," stojí ve zprávě.

Pokrok v naději na dožití ocenila i regionální ředitelka WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakabová. "Pokrok je nicméně nerovnoměrný a to v rámci jednotlivých zemi i ve srovnání různých zemí, ve srovnání pohlaví a napříč generacemi," uvedla.

WHO svou zprávu zveřejnila před zasedáním evropské pobočky v Římě, které se uskuteční od 17. do 20. září. Do regionu Evropa WHO řadí 53 evropských zemí, ale i kavkazské republiky a státy Střední Asie. Celkem v tomto regionu žije 900 milionů lidí.