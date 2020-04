WHO: Epidemie v západní Evropě patrně ustupuje, jinde se ale šíří

Ženeva - Epidemie nemoci covid-19 v západní Evropě se zdá být stabilní či na ústupu. Nebezpečný trend nárůstu v počtu případů nákazy je naopak patrný ve východní Evropě, v Africe a v Latinské Americe. Dnes to prohlásil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, podle něhož bude cesta k vítězství nad koronavirem ještě dlouhá. Doufá, že si vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa rozmyslí své rozhodnutí zastavit financování WHO a že bude pokračovat v záchraně životů.

"Většina epidemie v západní Evropě se zdá být stabilní či ustupuje. Znepokojivé trendy vidíme v Africe, ve Střední a Jižní Americe a ve východní Evropě, ačkoli počty (případů nákazy) jsou tam nízké," řekl Tedros novinářům na virtuální tiskové konferenci. "Většina zemí je stále v úvodní fázi pandemie," dodal.

"Některé (země), které byly pandemií zasaženy v počáteční etapě, nyní zažívají opětovný nárůst případů nákazy," uvedl Tedros. "Prvotní zjištění ukazují, že většina světové populace je nadále náchylná k nákaze. To znamená, že epidemie může snadno znovu propuknout."

Varoval rovněž před tím, aby lidstvo podlehlo pocitu sebeuspokojení ze zvládnutí situace. "Lidé pochopitelně chtějí žít jako předtím (...), ale svět nebude takový jako dřív a ani se nemůže vrátit k podobě, jakou míval. Musí vzniknout 'nová normalita', svět zdravější, bezpečnější a lépe připravený."

Americký prezident Donald Trump před několika dny oznámil, že Spojené státy pozastaví vyplácení příspěvků Světové zdravotnické organizaci. Podle šéfa Bílého domu organizace nezvládla proti koronaviru včas zasáhnout a straní Číně, kde se nový typ koronaviru koncem loňského roku objevil. "Doufám, že (USA) si zmrazení financování rozmyslí a budou znovu podporovat práci WHO a budou dále zachraňovat životy," řekl dnes Tedros. "Doufám, že Spojené státy věří, že jde o důležitou investici, která pomáhá nejen jiným, ale i jim samotným, aby zůstaly v bezpečí," dodal.

Podle WHO se celosvětově nakazilo koronavirem bezmála 2,5 milionu lidí a přibližně 169.000 lidí s nemocí covid-19 způsobenou koronavirem zemřelo. Americká Univerzita Johnse Hopkinse, která pandemii globálně monitoruje, aktuálně uvádí více než 2,6 milionu infikovaných a přes 180.000 obětí.