WHO: Do dvou měsíců může být omikronem zasažena víc než polovina populace Evropy

Kodaň - Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že do dvou měsíců se koronavirovou variantou omikron nakazí více než polovina evropské populace. Na tiskové konferenci to podle agentury Reuters prohlásil šéf evropské sekce WHO Hans Kluge.

V prvním týdnu roku 2022 se v evropském regionu nově infikovalo přes sedm milionů lidí. Počet nových nákaz se tak během dvou týdnů více než zdvojnásobil, uvedl Kluge.

"Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) předpovídá, že při tomto tempu bude v příštích šesti až osmi týdnech nakaženo omikronem přes 50 procent populace regionu," řekl Kluge.

Podle Klugeho data shromážděná v uplynulých týdnech potvrzují, že omikron je vysoce nakažlivý. Teprve další výzkum prokáže, jak velkou má omikron schopnost prolomit imunitní ochranu danou očkováním, podotkl Kluge. Zdůraznil také, že při stanovování protipandemických opatření by školy měly být posledním místem, které by se mělo zavírat, a prvním místem znovuotevření.