WHO by měla mlčet, uvedl Babiš k varování před změnou trasování

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval českou pobočku Světové zdravotnické organizace (WHO), která dnes varovala před záměrem odklonit se od trasování veškerých kontaktů nakažených koronavirem, aby mlčela. Nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie, napsal předseda na adresu organizace na twitteru. Doplnil, že podle statistiky úmrtí v evropských zemích na milion obyvatel Česko situaci zvládá.

"Čtu, co teď vydala WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře," uvedl premiér. O změně v trasování nyní diskutují experti ministerstva zdravotnictví. Babiš avizoval její zveřejnění do pátku. Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula ČTK napsal, že "změna trasování bude ještě diskutována".

Situace v Česku je podle české pobočky WHO nyní znepokojivá. Data ukazují rostoucí úroveň šíření infekce napříč kraji a okresy a přibylo hospitalizovaných pacientů s covidem-19, včetně těch, kteří jsou ve vážném stavu. Řešením není zastavit trasování kontaktů nakažených, ale zvýšit kapacity, uvedla pobočka na facebooku. "Testování, trasování kontaktů a izolace nemají žádnou jinou alternativu ve zvládání covid-19. Ani u nás, ani kdekoliv jinde," uvedla zdravotnická organizace a doplnila, že testování na covid-19 se značně rozšířilo a ukazuje dobré výsledky.

Denní nárůst nakažených v Česku v pondělí překonal pošesté od začátku epidemie pětistovku a aktuálně nakažených je přes 8400 lidí.

Spolu se změnou trasování Babiš mluvil také o možnosti, že by do karantény nemuseli ti, kteří při kontaktu s nakaženým měli na ústech respirátor. Prymula diskusi o tom označil za mediální bublinu. "I tam, kde lidé dodržovali roušky a vzdálenost, by do karantény nemuseli. Pokud mají všichni roušky není problém. Respirátor má význam třeba u učitelů, když žáci ve třídě roušky nemají," napsal ČTK.