WHO během války na Ukrajině zaznamenala 620 útoků na zdravotníky

Kodaň - Světová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala 620 útoků na zdravotníky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru. Na tiskové konferenci ke zdravotním dopadům eskalujícího konfliktu to dnes oznámil šéf evropské sekce WHO Hans Kluge. Podle něj bude organizace dál pomáhat na místě.

"Za pouhých deset dní uplyne osm měsíců od (začátku) neustávající války na Ukrajině. Tento týden však bombardování Kyjeva, Dnipra a dalších měst po celé zemi znovu zaměřilo celosvětovou pozornost na přežití civilních obyvatel Ukrajiny a samotného zdravotnického systému," uvedl v tiskovém prohlášení Kluge. "Eskalace humanitární nouze vyžaduje vystupňování humanitární reakce," dodal Kluge.

Hlavní prioritou WHO je nyní reakce na pondělní útoky na zdravotnické struktury. Souběžně s tím pokračuje úsilí o zvýšení počtu a "morálky" vyčerpaných zdravotníků a zabezpečení zdravotnického materiálu. Dalším zásadním úkolem jsou podle Klugeho zdravotní problémy lidí v oblastech, které se Ukrajině podařilo znovu dobýt nazpět.

Třetí prioritou WHO je příprava na výzvy, které s sebou přinese zima. "Příliš mnoho lidí na Ukrajině žije v nejistotě, stěhují se z místa na místo, bydlí v nevyhovujících stavbách nebo nemají přístup k vytápění. To může vést k omrzlinám, podchlazení, zápalu plic, mrtvici a infarktu," uvedl Kluge.

WHO s odvoláním na údaje ukrajinské vlády uvedla, že v zemi bylo od začátku války poškozeno přes 800.000 budov a tisíce lidí nyní žijí buď v hromadných centrech, nebo v poškozených domech bez potřebné ochrany před zimou. Chladné období může být obzvlášť nebezpečné pro rizikové pacienty, starší osoby či matky a jejich novorozence.

Problémy související se zimním počasím a další eskalací konfliktu by podle Klugeho mohly přispět k výraznému vnitřnímu vysídlení. Předpokládá, že v rámci Ukrajiny se budou pohybovat dva až tři miliony lidí a další by mohly opět prchnout do zahraničí. V důsledku toho budou více zatíženy místní zdravotnické služby a zřejmě narostou i problémy v oblasti duševního zdraví. Podle odhadů WHO je duševními poruchami ohroženo deset milionů lidí na Ukrajině.

Podle WHO je zásadní, aby Ukrajina navzdory zuřící válce pokračovala v reformách zdravotnictví, které zahájila před invazí a které již začaly vykazovat výsledky. Kvůli chudobě, která v důsledku ruské invaze hrozí až 60 procentům obyvatel Ukrajiny, je mimo jiné třeba rozšířit všeobecné zdravotní pojištění.