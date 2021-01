WhatsApp prodloužil lhůtu pro souhlas s novými pravidly

New York - Služba WhatsApp pro bezplatné posílání vzkazů a telefonování prodloužila uživatelům o tři měsíce lhůtu, do kdy musejí odsouhlasit nová pravidla na ochranu osobních údajů. Dosud tak měli učinit do 8. února, v pátek firma uvedla, že jim dá čas do 15. května. I nadále platí, že pokud uživatel nová pravidla neodsouhlasí, nebude už moci WhatsApp používat. Společnost reaguje na kritiku a odliv uživatelů ke konkurenčním službám, napsala agentura DPA.

Nevoli uživatelů vzbudil WhatsApp poté, co jim zaslal informaci, kterou bylo možné chápat tak, že pokud chtějí jeho služeb využívat i nadále, musejí souhlasit s tím, že bude moci sdílet více informací o nich se svou mateřskou společností Facebook. Takové údaje slouží mimo jiné k lepšímu zacílení reklamy na konkrétního uživatele.

WhatsApp už mezitím vysvětlil, že zprávy jednotlivých uživatelů jsou šifrované a zůstanou soukromé. Dodal také, že praxe sdílení některých uživatelských dat s Facebookem není nová a že ji nebude dále posilovat. Svůj záměr hodlá do poloviny května lépe vysvětlovat.

WhatsApp je vůbec nejúspěšnější chatovací službou. Používají ji více než dvě miliardy lidí. Mnozí ji ale po oznámení nových pravidel o ochraně osobních údajů začali opouštět a otevírali účty u konkurenčních služeb Telegram, Signal nebo Threema. K odchodu od WhatsAppu a k používání Signalu je minulý týden vyzval i populární zakladatel automobilky Tesla a miliardář Elon Musk.