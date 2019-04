New York - Basketbalista Russell Westbrook zaznamenal v NBA jedinečný triple double, jaký nebyl v zámořské lize k vidění přes půl století. Rozehrávač Oklahomy totiž při výhře 119:103 nad oslabenými Los Angeles Lakers nastřílel 20 bodů, doskočil 20 míčů a přidal 21 asistencí. Před ním se podobný zápis podařil jen jedinému muži, legendární Wilt Chamberlain v únoru 1968 zapsal 22 bodů, 25 doskoků a 21 asistencí.

Na triple double dosáhl Westbrook po 135. v kariéře a 31. v sezoně, ale tento byl mimořádný. I díky němu třicetiletý hráč útočí ve druhé sezoně po sobě na dvojciferné hodnoty ve třech statistických ukazatelích také v průměru. Po utkání mu ale do řeči moc nebylo, výhru věnoval kamarádovi a hudebníkovi Nipseymu Hussleovi, který byl v neděli zastřelen.

"Byl to někdo, ke komu jsem vzhlížel, hrozně to mnou otřáslo," řekl Westbrook. "Modlím se za jeho rodinu. 20+20+20, oni vědí, co to znamená," přidal v možné narážce na pouliční gang Rollin 60's Neighborhood Crips, jehož byl Hussle členem.

"Vím, že odešel jeho blízký kamarád. Nicméně nejen jeho v naší kabině ta smrt v posledních dnech hodně zasáhla," připojil kouč Oklahomy Billy Donovan. "Pro Russella je to, co dnes dokázal, něco opravdu unikátního a hodně si toho váží," řekl.

V souboji dvou nejlepších celků Západní konference uspěli vítězové posledních dvou ročníků. Basketbalisté Golden State uhájili první místo před Denverem po domácím vítězství 116:102. Kevin Durant stihl před svým vyloučením ve třetí části 21 bodů. Pivot DeMarcus Cousins zaznamenal 28 bodů a 12 doskoků. Nuggets vedl rozehrávač Jamal Murray se 17 body.

Třetí tým tabulky Houston v hale Sacramenta zvítězil po střeleckém koncertu z tříbodové vzdálenosti 130:105. Rockets 26 trojkami vyrovnali vlastní rekord NBA, James Harden se na triumfu podílel 36 body a 10 asistencemi.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Golden State - Denver 116:102, Oklahoma City - LA Lakers 119:103, Sacramento - Houston 105:130, San Antonio - Atlanta 117:111.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. y-Toronto 78 55 23 70,5 2. x-Philadelphia 77 49 28 63,6 3. x-Boston 78 46 32 59,0 4. Brooklyn 78 39 39 50,0 5. New York 77 15 62 19,5

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 78 58 20 74,4 2. x-Indiana 78 46 32 59,0 3. Detroit 77 39 38 50,6 4. Chicago 78 21 57 26,9 5. Cleveland 78 19 59 24,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 77 38 39 49,4 2. Orlando 78 38 40 48,7 3. Charlotte 77 35 42 45,5 4. Washington 78 32 46 41,0 5. Atlanta 78 28 50 35,9

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 78 50 28 64,1 2. x-San Antonio 78 45 33 57,7 3. New Orleans 78 32 46 41,0 4. Dallas 77 31 46 40,3 Memphis 77 31 46 40,3

Severozápadní divize:

1. x-Denver 77 51 26 66,2 2. x-Portland 77 49 28 63,6 3. x-Utah 77 47 30 61,0 4. x-Oklahoma City 78 45 33 57,7 5. Minnesota 77 34 43 44,2

Pacifická divize:

1. y-Golden State 77 53 24 68,8 2. x-LA Clippers 78 47 31 60,3 3. Sacramento 78 38 40 48,7 4. LA Lakers 78 35 43 44,9 5. Phoenix 78 18 60 23,1

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi.