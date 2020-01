Westbrook v Oklahomě zažil dojemné přijetí a pak jasnou porážku

New York - Hvězdný rozehrávač Russell Westbrook se při prvním návratu do Oklahoma City po letním přestupu do Houstonu dočkal vřelého přijetí, víc důvodů k radosti ale ve čtvrtečním utkání NBA nedostal. Rockets na domácí basketbalisty nestačili a prohráli jasně 92:113. Westbrook, pro něhož domácí klub před zápasem připravil za jeho jedenáctileté služby vzpomínkové video, sice zaznamenal 34 bodů, ale také sedm ztrát a několikrát na něm byla znát frustrace.

Před zápasem byl ale dojatý. "Některé věci je těžké vyjádřit slovy. Byl jsem tu tak dlouho a mám spoustu vzpomínek, jsou tu skvělí lidé. Tady jsou absolutně nejlepší fanoušci na světě," řekl o dojemném úvodu, při kterém ho hlediště přijalo, jako kdyby byl stále hráčem Thunder. Diváci povstali, přivítali ho bouřlivým potleskem a skandováním "MVP". Osminásobný účastník Utkání hvězd za svého působení v Oklahomě získal ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy v roce 2017 a dvakrát ovládl tabulku střelců.

"Russ je nesmírně soutěživý, proto je skvělé proti němu hrát. I z toho důvodu ho fanoušci přijali tak vřele, zaslouží si to. Hlavně mě ale těší, že jsme po tolika těsných zápasech konečně uspěli vyšším rozdílem," uvedl Chris Paul, který v létě zamířil do týmu Thunder právě výměnou za Westbrooka.

Paul proti bývalému týmu zaznamenal 18 bodů, jeho italský spoluhráč Danilo Gallinari nastřílel 23 bodů a doskočil 11 míčů. Thunder položili základ vysokého vítězství v první části, kterou ovládli 37:21. Rockets selhávali v zakončení, nedařilo se zejména nejlepšímu střelci ligy Jamesi Hardenovi, jenž dal 17 bodů, na které spotřeboval 17 střeleckých pokusů. Bylo to jeho sezonní minimum, za svým průměrem zaostal o 21 bodů.

V atraktivním klání dvou předních týmů Východní konference Philadelphia porazila Boston 109:98. Sixers, které k výhře dotáhl 29 body a sedmi asistencemi Josh Richardson, si poradili i bez zraněného Joela Embiida. Hvězdný pivot má přetržený vaz v prstu na ruce a čeká ho operace.

"Bude nám chybět, ať už bude mimo hru jakkoli dlouho. Ale začali jsme bez něj dobře, to se musí nechat," řekl rozehrávač Ben Simmons, autor 19 bodů a devíti doskoků.

Střelcem dne byl Tristan Thompson, jenž Clevelandu pomohl 35 body a 14 doskoky k výhře 115:112 v Detroitu. Pistons táhl s 28 body a 23 doskoky Andre Drummond.

NBA:

Detroit - Cleveland 112:115 po prodl., Minnesota - Portland 116:102, Oklahoma City - Houston 113:92, Philadelphia - Boston 109:98.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 36 25 11 69,4 2. Toronto 38 25 13 65,8 3. Philadelphia 39 25 14 64,1 4. Brooklyn 36 16 20 44,4 5. New York 38 10 28 26,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 39 33 6 84,6 2. Indiana 38 23 15 60,5 3. Detroit 39 14 25 35,9 4. Chicago 38 13 25 34,2 5. Cleveland 38 11 27 28,9

Jihovýchodní divize:

1. Miami 37 27 10 73,0 2. Orlando 38 18 20 47,4 3. Charlotte 40 15 25 37,5 4. Washington 37 12 25 32,4 5. Atlanta 38 8 30 21,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 37 25 12 67,6 2. Dallas 37 23 14 62,2 3. San Antonio 36 16 20 44,4 4. Memphis 38 16 22 42,1 5. New Orleans 38 13 25 34,2

Severozápadní divize:

1. Denver 37 26 11 70,3 2. Utah 37 25 12 67,6 3. Oklahoma City 38 22 16 57,9 4. Portland 39 16 23 41,0 5. Minnesota 37 15 22 40,5

Pacifická divize:

1. LA Lakers 37 30 7 81,1 2. LA Clippers 38 26 12 68,4 3. Sacramento 38 15 23 39,5 4. Phoenix 37 14 23 37,8 5. Golden State 39 9 30 23,1